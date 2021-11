ColorWare propose 64 couleurs pour les AirPods 3

Si cela vous intéresse, rendez-vous sur ColorWare ! Sachez que d’après nos tests, les frais d’envoi sont de 32$ sur Paris. Les AirPods 3 personnalisés peuvent être commandés chez ColorWare à partir d'aujourd'hui, et ils seront expédiés dans environ deux à trois semaines. Voici un autre exemple de ce que l’on peut faire avec les 64 couleurs à disposition :

Pourtant, même à ce prix, ColorWare est le seul moyen d'obtenir des AirPods qui ne sont pas blancs parce qu'Apple n'offre toujours pas d'autres couleurs. Avec la peinture de ColorWare, toutes les fonctionnalités des AirPods 3 restent intactes telles que la connectivité MagSafe pour le boîtier, l'audio spatial, l'égaliseur adaptatif, et plus encore. Si cela rend sacrément bien, il y a deux bémols :

Chaque AirPod peut être peint d'une couleur différente, et l'étui peut également être personnalisé dans une teinte spécifique. Les travaux de peinture ont tout de même un coût, à savoir 190$ pour les trois éléments.

ColorWare, connu pour ses offres de personnalisation, s’attaque donc aux AirPods 3 . Les nouveaux écouteurs sont disponibles dans une gamme de couleurs de peinture personnalisées, y compris des nuances brillantes, métallisées et mates. Chaque couleur de l'arc-en-ciel est disponible, tout comme diverses nuances de noir, d'argent et d'or.

Cette fois, ce sont les AirPods 3 qui s’offrent de nouvelles possibilités. Et la société ne s’arrête pas aux produits d’Apple, il y a aussi la Nintendo Switch, la PS5, etc.

