Apple est ouvert aux entraînements dans plusieurs langues pour Fitness+

Il y a 1 heure (Màj il y a 58 min)

Alexandre Godard

Si Apple va à coup sûr connaître un nouveau succès avec son service Fitness+ qui s'ouvre à d'autres pays, il existe tout de même un petit hic. Comme rapporté par plusieurs utilisateurs, il est assez difficile d'exécuter un exercice tout en lisant les consignes à l'écran. Le vice-président de la plateforme a répondu à une interview et confirmé que la société travaille sur ce point pour les mois et années à venir.

Fitness + : un service en français d'ici quelques années ?

Nous l'avons attendu et il est enfin là. Le service Fitness + d'Apple qui donne accès à des vidéos sportives est accessible au-delà des États-Unis et donc en France. Grâce à celui-ci, nous avons accès à des dizaines de vidéos avec différents coachs professionnels qui apportent du sérieux mais également de la bonne humeur pour vous faire passer un agréable moment.

Attention tout de même, il est important de savoir qu'ils sont pour la plupart américains et donc qu'ils s'expriment en anglais, une langue loin d'être notre amie dans l'Hexagone... Pour répondre à ce problème de la barrière de la langue, Apple a bien évidemment mis en place un système de sous-titre dont nous disposons en France. Mais le souci, c'est qu'il est difficile de faire du sport tout en lisant la traduction de l'exercice sur l'écran. Apple est au courant et aurait des idées pour le futur.



Jay Blahnik, vice-président de Fitness + s'est livré à une interview pour le journal brésilien O GLOBO et s'est justement arrêté sur ce petit point qui risque d'en freiner certain(e)s. Lors de cette interview, Jay a expliqué qu'Apple n'est pas fermé sur ce sujet et qu'à l'avenir, il se pourrait que des professionnels brésiliens s'exprimant en portugais soient présents sur la plateforme.



On se doute bien qu'Apple n'a pas l'intention de s'arrêter là et qu'il compte faire grandir son service. Mais si l'on y réfléchit rapidement, cela risque de prendre un certain temps étant donné la gigantesque organisation que cela demande.



On notera également que l'interview concerne un média brésilien et donc le Brésil mais nous avons bon espoir que la France possède un jour son propre service avec des coachs français. En attendant, il va falloir passer par les sous-titres.