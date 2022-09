Apple Fitness+ : deux entraîneurs démissionnent

Si vous faites partie de ceux qui utilisent régulièrement Apple Fitness+ pour faire du sport à la maison, vous avez probablement déjà acquis vos habitudes sur le service et repéré vos entraîneurs préférés. Mauvaise nouvelle, deux coachs ont décidé de quitter l'équipe Apple Fitness+ pour se concentrer sur d'autres projets.

Dustin Brown et Betina Gozo abandonnent les abonnés Fitness+

Ils étaient présents toutes les semaines dans les exercices qui étaient ajoutés sur Apple Fitness+, ils avaient un sourire et une personnalité unique, malheureusement, ils ont décidé de partir.

Dustin Brown et Betina Gozo ont choisi d'arrêter l'aventure Apple Fitness+ pour des raisons personnelles qu'ils ont choisi de ne pas divulguer dans leurs publications respectives sur Instagram.



Du côté de Betina Gozo, l'entraîneuse qui a fait les beaux jours d'Apple Fitness+ déclare :

Je suis triste que mon temps dans l'équipe d'entraîneurs Fitness+ touche à sa fin. Je suis tellement reconnaissant d'avoir fait partie de cette incroyable équipe à Los Angeles. La dévotion, le caractère, la connaissance et le travail acharné de chacun d'entre vous sont impeccables.

Pour Dustin Brown, c'est plus une question de changement radical, le célèbre coach d'Apple Fitness+ a décidé de quitter Los Angeles pour changer de pays et retourner en Australie à Melbourne.

Après avoir été aux États-Unis pendant plus de deux ans, j'ai eu l'occasion de retourner en Australie et de passer du temps dans mes studios et dans la communauté ici. Je suis et j'écoute mon cœur, et j'ai décidé de retourner à Melbourne ! Cela signifie que mon temps chez Apple Fitness+ touche à sa fin.



Ces deux posts ont été liké par le compte officiel d'Apple Fitness+ et par des milliers d'abonnés au service qui suivaient ces deux coachs sur Instagram.

Apple Fitness+ a désormais deux places de libres pour accueillir de nouveaux entraîneurs, vu le succès que rencontre le service et les salaires que doit verser Apple, il y a de fortes chances que les offres d'emplois reçoivent énormément de candidatures dans les prochaines semaines.



Pour ceux qui ne connaissent pas Apple Fitness+, il s'agit d'un service disponible sur tvOS, iOS et iPadOS pour seulement 9,99€/mois ou 79,99€/an, vous pouvez aussi bénéficier d'un accès via les offres Apple One qui permettent d'obtenir de belles économies sur les services d'Apple !

Apple Fitness+ a un fonctionnement inédit, l'application récupère toutes les données de votre Apple Watch pour réaliser un bilan précis des calories brûlées et vous affiche en temps réel le rythme des battements de votre cœur pendant la durée de l'exercice.



À noter que pour l'achat d'une Apple Watch, Apple s'engage à offrir 3 mois d'abonnement gratuit à Apple Fitness+.

