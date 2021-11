Apple sort macOS 12.0.1 avec un correctif important

macOS 12 Monterey a été dévoilé lors du keynote de la WWDC21 avec un Safari repensé, une fonction de contrôle universel et quelques autres nouveautés. Bien qu'Apple ne les ait...

Les nouvelles mises à jour logicielles iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey d'Apple dévoilées cette semaine introduisent la possibilité de capturer et d'enregistrer les 15 dernières secondes de...

Apple a publié cette nuit la première version bêta de macOS Monterey 12.1 aux développeurs, et il s'avère que la mise à jour ajoute une fonctionnalité Monterey...

Votre Mac va immédiatement chercher une mise à jour récente et vous proposer de la télécharger et de l'installer . Visiblement, Apple ne communique pas concernant les autres bugs que subissent de nombreux utilisateurs de macOS Monterey.

Nous avons identifié et corrigé un problème avec le logiciel de la puce de sécurité Apple T2 qui empêchait un très petit nombre d’utilisateurs de démarrer leur Mac après la mise à jour de macOS. Le firmware mis à jour est maintenant inclus dans les mises à jour existantes de macOS. Tous les utilisateurs concernés par ce problème peuvent contacter l’assistance dApple pour obtenir de l’aide.

Depuis la sortie de macOS Monterey, de nombreux utilisateurs de Mac se sont plaints de différents bugs, il y a les hub USB-C qui fonctionnent partiellement ou plus du tout, un problème récurrent d'écran noir sur les anciennes générations de Mac et certaines applications macOS qui abusent sur l'utilisation de la mémoire . Aujourd'hui, Apple a décidé de réagir !

