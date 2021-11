App Store : les soumissions d'applications continueront à être acceptées pendant Noël

L'équipe responsable de la validation des applications sur l'App Store va pour la première fois continuer à travailler pendant les fêtes de fin d'année. C'est ce que vient d'annoncer Apple dans un communiqué destiné aux développeurs, l'entreprise explique qu'il sera toujours possible de soumettre des applications ou des mises à jour.

La validation continue !

Comme partout ailleurs, Apple est confronté à une grosse demande de congés payés pour les fêtes de fin d'année. En effet, les salariés souhaitent passer Noël en famille et passer une soirée inoubliable avec leurs proches pour le Nouvel An.

En temps normal, Apple clôture temporairement les soumissions et les mises à jour d'applications iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS sur une période définie pendant la fin du mois de décembre.



Mais pas cette année... Apple adopte une nouvelle stratégie.

Au lieu de suspendre l'analyse des nouvelles applications et mises à jour, les équipes de l'App Store vont continuer à vérifier les applications soumises sur App Store Connect. Cependant, qui dit moins d'effectifs disponibles dit forcément une attente plus longue.

Apple explique :

Cette année, nous sommes heureux de continuer à accepter les soumissions dans App Store Connect tout au long des prochaines vacances. Assurez-vous que vos applications sont à jour et prêtes pour la saison la plus occupée sur l'App Store. En raison du volume élevé prévu, prévoyez d'envoyer des soumissions urgentes tôt. Veuillez noter que les examens peuvent prendre plus de temps du 24 au 28 novembre et du 23 au 27 décembre.

C'est un soulagement pour les développeurs qui n'auront plus besoin d'attendre une semaine pour soumettre leurs applications, mais également pour ceux qui font face à un imprévu et qui ont besoin de lancer une mise à jour corrective en urgence.



