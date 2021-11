Dans une interview, Jony Ive affirme continuer à travailler avec Apple

Présent dans l'effectif d'Apple depuis 1996, le designer Jony Ive a subitement quitté Apple en 2019 pour créer sa propre société et devenir indépendant. L'objectif de cette décision était de pouvoir collaborer avec toutes les entreprises qui auraient besoin de ses services, chose qui était impossible avec un contrat de travail chez Apple.

Jony Ive continue à travailler sur des projets Apple

Jonathan Ive a été l'une des personnes clés dans la conception de nombreux produits Apple, on pense par exemple à l'iMac G3 en 1998, l'iPod en 2001, le Mac mini en 2005, l'iPhone en 2007, l'Apple Watch en 2014, l'iPad Pro en 2015 ou encore le MacBook Pro en 2016.

Ive a toujours exprimé l'amour qu'il avait envers Apple et les personnes avec qui il travaillait à l'Apple Park, c'est principalement pour cela qu'il a décidé de ne pas tourner la page après son départ d'Apple.



Dans une interview exclusive accordée dans le cadre de la conférence RE:WIRED, Jony Ive a expliqué qu'il continuait à travailler avec son ancienne équipe chez Apple à travers sa société LoveFrom.

Ive a par exemple participé au design de l'iMac M1 et d'autres produits qui ont récemment été dévoilés, l'interview n'entre pas dans les détails, mais montre clairement que Jony Ive continue à prendre des décisions importantes.

L'interview s'est aussi intéressé à comment Apple a commencé à s'intéresser aux wearables il y a tout juste 20 ans (avec l'iPod). Selon Jony Ive, tous les appareils comme les AirPods ou encore les Apple Watch ont changé à jamais les pensées des consommateurs. Auparavant l'interaction ne se limitait qu'à l'iPhone quand on sortait de son domicile, aujourd'hui un utilisateur voit sa connectivité s'étendre sur son poignet, mais aussi dans ses oreilles.



Jony Ive affirme voir un grand avenir pour les wearables, selon lui l'une des futures étapes sera la technologie portable sous la peau humaine. Ive a probablement la vision du paiement sans contact en approchant la paume de sa main près du terminal de paiement électrique.

LoveFrom a été inspiré par Steve Jobs

La démission de Jony Ive a été douloureuse pour le designer, mais aussi pour ses collègues qui pensaient que Ive resterait chez Apple jusqu'à la fin de sa carrière. Cependant, après mûre réflexion, Jony Ive explique aujourd'hui que sa société LoveFrom a été l'une des meilleures idées qu'il a eues.

Selon ses propos, c'est Steve Jobs et "sa conviction d'exprimer sa gratitude envers l'humanité en fabriquant d'excellents produits" qui l'a convaincu et motivé à prendre son envol et bâtir sa propre société.