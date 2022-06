Samsung a copié l'iPhone affirme le chef marketing d'Apple dans une interview

Sous l'ère de Steve Jobs, Samsung était constamment aux centres des critiques, l'entreprise était accusée de voler le design et des technologies à l'iPhone et de les intégrer dans ses propres smartphones. Quand Tim Cook a repris les commandes d'Apple, la tension envers le géant sud-coréen s'est directement relâchée, l'approche de Cook était nettement moins agressive que celle qu'avait pu avoir Steve Jobs. Toutefois, une certaine amertume est restée dans l'esprit des dirigeants d'Apple, certains n'ont toujours pas tourné la page de cette sombre époque.

"Ils ont arraché notre technologie"

À l'occasion de la 15e année d'existence de l'iPhone, le Wall Street Journal a enregistré un documentaire inédit sur l'évolution du smartphone le plus populaire dans le monde.

Pour ce reportage, la journaliste Joanna Stern est allée interviewer quelques personnes clés qui ont vécu de près la création de l'iPhone et ses évolutions depuis 2007.

Greg Jowsiak, chef du marketing chez Apple a pris le temps de répondre aux questions de Stern, il a expliqué pendant de longues minutes les débuts de l'iPhone et comment la concurrence a pioché toutes les idées les unes après les autres sur l'iPhone.



Selon les déclarations de Jowsiak, Samsung et d'autres constructeurs de smartphones sous Android n'ont pas hésité une seule seconde à voler certaines technologies qui se trouvaient sur les premières générations d'iPhone.

Le chef du marketing précise que lors du lancement de l'iPhone, les smartphones concurrents étaient très ennuyeux et c'est en partie pour cela que plusieurs entreprises populaires se sont inspirées de ce que faisait Apple :

Comme vous le savez, ils ont arraché notre technologie. Ils ont pris les innovations que nous avions créées et en ont fait une piètre copie, ils ont simplement mis un écran plus grand autour. Donc, oui, nous n'étions pas très contents.

Ce mécontentement en interne s'est rapidement traduit par une poursuite judiciaire pour contrefaçon de brevet, Apple a déposé plainte contre le géant sud-coréen en 2011 pour le motif de "plagiat du design de l'iPhone" sur la gamme Galaxy.

Après plusieurs audiences, la justice a donné raison à Apple et a condamné Samsung à verser 1 milliard de dollars de dommages et intérêts pour couvrir le tort qui a pu être causé.

La firme sud-coréenne avait ensuite fait appel à la décision, ce qui a permis de considérablement diminuer l'amende émise par le premier jugement.



Après de nombreuses années de combats judiciaires, Apple et Samsung ont réussi à trouver un terrain d'entente en 2018 et le géant californien avait ouvertement expliqué dans un communiqué que cette guerre qui avait été menée était bien plus qu'une simple question d'argent :

Nous croyons profondément en la valeur du design, et nos équipes travaillent sans relâche pour créer des produits innovants qui ravissent nos clients. Cette affaire a toujours été plus que de l'argent. Apple a déclenché la révolution des smartphones avec l'iPhone et c'est un fait que Samsung a copié de manière flagrante notre design. Il est important que nous continuions à protéger le travail acharné et l'innovation de tant de personnes chez Apple. Nous sommes reconnaissants au jury pour leur service et heureux qu'ils acceptent que Samsung paie pour la copie de nos produits.

Si aujourd'hui Samsung n'est plus considéré comme la "bête noire" à l'Apple Park, de lourdes séquelles de cette époque restent gravées dans les mémoires. La déclaration de Greg Joswiak prouve bien que certains hauts dirigeants ont toujours une certaine rancune envers Samsung.



Retrouvez l'intégralité du documentaire du WSJ avec l'intervention d'une famille américaine et de Tony Fadell le co-créateur de l'iPhone.