Pikchange change le fond de vos photos selfies et portraits

Il y a 4 heures

Alban Martin

Si vous cherchez un moyen facile de changer l'arrière-plan d'un cliché en mode portrait ou d'un selfie, jetez un coup d'œil à la nouvelle application de retouche photo Pikchange. Elle permet de supprimer tout ce qui n'est pas une personne dans l'image et ainsi remplacer le fond par ce que vous voulez.



Pikchange : quand le montage photo devient ultra facile

Grâce à l'IA, l'application développée par Marius Capps détecte automatiquement toute personne dans une photo. Cela ouvre un tas de possibilité pour mettre en valeur un visage ou un corps sans avoir recours à des prises de vue sur fond vert. Regardez l'exemple qu'on a mis en fin d'article avec Elon Musk.

L'intérêt principal est de changer le background, mais il est tout autant possible de simplement flouter l'arrière-plan après coup. Il y a quatre types différents parmi lesquels choisir : standard, mouvement, radial et éclair. Chaque type est également personnalisable avec des réglages fins.



Une autre grande fonctionnalité est la capacité de déplacer et de redimensionner les personnes sur un arrière-plan personnalisé pour les faire ressortir.

Mais ce n'est pas tout puisque Pikchange offre également des outils pour ajuster les avant-plans et l'arrière-plan séparément. En plus de modifier manuellement les propriétés de l'image, vous pouvez même appliquer des filtres personnalisés. Tout un programme !

Malheureusement, si Pikchange est disponible gratuitement sur l'App Store pour iPhone et iPad, vous aurez besoin de payer pour pouvoir enregistrer les changements apportés à vos images. Soit un abonnement, soit un paiement en une seule fois plus onéreux.

Voici la liste des achats intégrés :

Pikchange Pro (mois) 2,99 €

Pikchange Pro Yearly (un an) 9,99 €

Pikchange Pro Lifetime (à vie) 14,99 €

Dernier point d'attention, l'application nécessite iOS 15 minimum.

