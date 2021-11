Bons plans iOS : Samorost 3, Poker Pop!, Blink

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Samorost 3, Poker Pop!, Blink. L'occasion d'économiser 24€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.4, 5 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 1,99 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





FocusDots (App, iPhone / iPad, v2.0.4, 15 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 1,99 € à gratuit. Restez concentré sur vos tâches grâce à cette application simple de gestion du temps. Décidez d'une mission unique que vous souhaitez accomplir et lancez le minuteur. Vous avez le choix entre 11 thèmes différents.



L'application propose également des citations inspirantes et des résumés quotidiens pour vous motiver.



Les + : Restez concentré sur l'essentiel Télécharger l'app gratuite FocusDots





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.8.5, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Blink (App, iPhone, v2.4.2, 31 Mo, iOS 9.0, IDEAMP Co.,Ltd.) passe de 0,99 € à gratuit. Besoin d'une application pour vos mémos ? Blink est le candidat parfait ! Simple, clair et efficace, cette application permet d'ajouter des mots clés que vous pourrez trier par ordre d'importance, ajouter des notifications ou encore colorer selon la catégorie.



Les + : Minimaliste

Fini les listes Télécharger l'app gratuite Blink





Jeux gratuits iOS :

Poker Pop! (Jeu, Casino, iPhone / iPad, v1.1.0, 90 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Une nouvelle façon de jouer à des parties de poker en solo!



Poker Pop est un jeu de correspondance de tuiles de style domino où vous placez des cartes sur le plateau pour créer des mains de poker. Marquez autant de points que possible avant de remplir le tableau...



Les + : Un mix parfait ! Télécharger le jeu gratuit Poker Pop!





Ninjas (Jeu, Action, iPhone, v2.3, 271 Mo, iOS 8.0, Daigo Nakamura) passe de 0,99 € à gratuit. Ninjas est un jeu d'arcade action en 2D dans lequel vous incarnez un ninja qui doit récupérer un parchemin volé : pour ce faire, vous allez devoir parcourir de nombreux niveaux et affronter de nombreux ennemis.



Les + : Si vous aimez les petits jeux d'action Télécharger le jeu gratuit Ninjas





Ninjas Infinity (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v2.2, 305 Mo, iOS 8.0, Daigo Nakamura) passe de 1,99 € à gratuit. Ninjas Infinity est un jeu d'action qui mélange le runner et le beat'em all dans un univers type BD. Pour tuer le temps et se défouler, on a du mal à trouver mieux : c'est fun, corsé et pas si bête !



Arriverez-vous à venir à bout des différents niveaux ? Seul un véritable ninja le pourra !



Les + : Original

Intense Télécharger le jeu gratuit Ninjas Infinity





Promotions iOS :

Tesla vs Lovecraft (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 247 Mo, iOS 10.0, 10tons Ltd) passe de 5,99 € à 2,99 €. Alors que Nikola Tesla est sur le point de mettre au point la plus formidable de ses inventions, son laboratoire est rasé par les créatures inhumaines nées de l'imagination de l'écrivain d'horreur H.P. Lovecraft. Le drame marque le début d'une confrontation épique !



Traquez ces atrocités cosmiques, anéantissez des hordes entières d'abominations cauchemardesques et prouvez la supériorité de la science et des armes de haute technologie sur l'horreur des Grands Anciens ! Télécharger Tesla vs Lovecraft à 2,99 €





CHUCHEL (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.14, 728 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 0,99 €. CHUCHEL est un jeu d'aventure comique par les créateurs de Machinarium, Botanicula et Samorost. Rejoignez Chuchel le héros poilu et son rival Kekel dans une quête qui les confrontera à de nombreux défis et autres énigmes!



La récompense ? Un comique de situation bon enfant, des bruitages et une BO déjantés composés par le groupe DVA, ainsi que des dizaines de gags hilarants qui décrocheront un sourire même aux plus grincheux. Et puis des cerises !

Télécharger CHUCHEL à 0,99 €