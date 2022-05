Bons plans iOS : Terraforming Mars, Poker Pop!, RGB Keyboard

⏰ Hier à 22:42 (Màj hier à 22:42)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Terraforming Mars, Poker Pop!, RGB Keyboard. L'occasion d'économiser 25€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Kinecto (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 89 Mo, iOS 10.0, Squarehead Studios) passe de 1,99 € à gratuit. Kinecto est un jeu de puzzle d'arcade dynamique qui vous rendra totalement accro!



Appuyez sur l'écran pour envoyer des formes dans la grille, comme dans Tétris. Essayez de faire des rangées complètes de blocs pour les éliminer du plateau et déclencher des explosions de couleurs spectaculaires.



Profitez d'un voyage relaxant à travers une collection de niveaux époustouflante ou affrontez le meilleur score en mode Challenge.



Les + : C'est beau

Un concept qui fonctionnera toujours Télécharger le jeu gratuit Kinecto





Poker Pop! (Jeu, Casino, iPhone / iPad, v1.1.0, 90 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,99 € à gratuit. Une nouvelle façon de jouer à des parties de poker en solo!



Poker Pop est un jeu de correspondance de tuiles de style domino où vous placez des cartes sur le plateau pour créer des mains de poker. Marquez autant de points que possible avant de remplir le tableau...



Les + : Un mix parfait ! Télécharger le jeu gratuit Poker Pop!





QB - a cubes tale (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.1, 96 Mo, iOS 11.0, Stephan Goebel) passe de 2,99 € à gratuit. QB - a cube’s te permet de guider QB, le cube, à travers un monde stylistique et rudimentaire. Au cours de son voyage, QB se trouvera confronté à de grands défis. Différents autres cubes lui mettront des bâtons dans les roues dans sa quête ardente du cube noir, qui le rapprochera de son but.



QB - a cube’s tale est un puzzle isométrique qui réussit à te mettre au défi avec seulement très peu d’éléments. Chaque énigme est conçue à la main et séduit grâce à son magnifique graphisme minimaliste en 3D isométrique.



Les + : Si vous aimez les jeux de puzzle

Un beau casse-tête Télécharger le jeu gratuit QB - a cubes tale





Applications gratuites iOS :

InstantGrid (App, iPhone / iPad, v3.2, 11 Mo, iOS 12.0, Thomas Coomer) passe de 1,99 € à gratuit. InstantGrid est un outil d'édition d'images rapide et puissant pour les médias sociaux, qui vous permet de corriger et d'ajouter des effets à vos images en quelques clics seulement.



InstantGrid propose un certain nombre d'outils, notamment Grille, Panorama, Rotation et Filigrane. L'outil Grille est un moyen rapide et facile de créer des grilles Instagram à partir de vos photos en 3 étapes.



Les + : Facile à utiliser Télécharger l'app gratuite InstantGrid





NotifiNote (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 1 Mo, iOS 14.2, Mert Can Kus) passe de 0,99 € à gratuit. NotifiNote peut être utilisé comme un gestionnaire de tâches, une liste de choses à faire ou un rappel amical. Créez une note ou une liste et faites-la apparaître dans vos notifications.



L'application a une interface utilisateur simple qui la rend incroyablement rapide et facile à utiliser.



Les + : Très pratique Télécharger l'app gratuite NotifiNote





RGB Keyboard (App, iPhone / iPad, v2.2.9, 2 Mo, iOS 14.0, Mert Can Kus) passe de 1,99 € à gratuit. RBG Keyboard ajoute un peu de flash et d'éclat à votre clavier pour que vous puissiez écrire avec style. Il offre un éclairage de clavier animé personnalisable, une correction automatique, des suggestions et un choix de plus de 10 langues différentes.



L'application comprend un tutoriel rapide pour vous aider à la prendre en main.



Les + : Le rendu Télécharger l'app gratuite RGB Keyboard





Promotions iOS :

JUMANJI La Malédiction Revient (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v0.0.24 - Bugfixes, 446 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) passe de 3,99 € à 1,99 €. 26 ans après le film de 1995, le jeu de plateau Jumanji arrive sur mobile ! Découvrez un casual game pour jusqu’à 4 joueurs.



Un jeu pour ceux qui cherchent le moyen de changer de monde... Le jeu de plateau du film Jumanji de 1995 s’enrichit d’éléments d’association de cartes dans un gameplay contre-la-montre. Lancez les dés et découvrez l’énigme ! Parvenez au centre du plateau, sauvez vos amis des assauts des plantes grimpantes et fuyez le chasseur Van Pelt tout en affrontant des crocodiles, des éléphants et des rhinocéros.



Le plateau Jumanji contient une jungle mystérieuse et des dangers libérés dans la ville à chaque lancer de dés. Télécharger JUMANJI La Malédiction Revient à 1,99 €





Dungeon and Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 76 Mo, iOS 10.3, Ming-Shiuan Yu) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dungeon and Puzzles est un jeu qui met au défi la perception spatiale en 2D et le raisonnement logique des joueurs. Le joueur peut utiliser une épée pour attaquer les monstres, ou un arc et une flèche pour détruire les ennemis à distance. Il peut repousser les obstacles avec un bouclier et tirer les monstres avec une paire de gants spéciaux.



Le donjon compte 150 pièces fabriquées à la main. Les joueurs devront se familiariser avec le jeu pour résoudre les énigmes et vider les salles.



Pour résoudre les énigmes avec moins de mouvements et atteindre des objectifs avancés, les joueurs devront essayer différentes tactiques et combinaisons de mouvements pour trouver une solution optimisée pour la pièce. Parfois, le joueur devra mettre de côté l'ancienne solution... Télécharger Dungeon and Puzzles à 1,99 €





Incredibox (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.3, 136 Mo, iOS 11.0, So Far So Good) passe de 4,99 € à 0,99 €. Avec Incredibox, deviens le chef d’orchestre d’un groupe de human beatbox en quelques taps.



Vous pouvez choisir parmi quatre styles musicaux : Little Miss, Sunrise, The Love et Brésil. Pour créer de la musique, glissez simplement les styles et les tenues sur les personnages. Ils vont boucler et jouer en rythme. Vous pouvez évidemment ajuster le tout via des gestes. IncrediBox vous permet d'enregistrer et de partager vos créations avec le monde et de rivaliser dans les classements.



Les + : Original et captivant, ll n'y a vraiment rien d'autre comme ça dans l'App Store Télécharger Incredibox à 0,99 €