iFixit est impressionné du nouveau programme de réparation d'Apple

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Actualité Apple

William Teixeira

Apple a toujours eu une politique extrêmement stricte en ce qui concerne les réparations de ses produits, l'entreprise a toujours insisté pour que les clients se rapprochent d'un Apple Store ou d'un centre de réparation agréé. Pour la première fois de son histoire, Apple va inciter les clients à réparer eux-mêmes leurs appareils avec une "réparation en libre-service", une annonce qui a surpris l'ensemble de l'équipe iFixit.

"Ce genre d'accès est sans précédent"

Hier après-midi, Apple a publié un communiqué de presse informant que l'entreprise lançait un nouveau programme de réparation. Si cela a toujours concerné les Apple Store ou les réparateurs agréés exclusivement, pour la première fois, cette annonce vise directement les consommateurs !

En effet, Apple va communiquer des tutoriels vidéos et mettre à disposition des pièces officielles pour vous accompagner dans la réparation de votre iPhone. Vous allez pouvoir expérimenter le métier de réparateur puisque vous aurez exactement les mêmes indications qui sont communiquées aux Apple Store.



Cette petite révolution a fait beaucoup de bruit chez iFixit, Kyle Wiens le fondateur et PDG a expliqué que cela était un changement total de perspective et que même lui n'aurait jamais imaginé un jour qu'Apple ose donner les instructions aux clients pour les réparations.

Selon ses propos, il y a de fortes chances que cette nouvelle approche de la firme de Cupertino soit une étape supplémentaire vers une durée de vie plus longue des appareils que l'on possède.

Les spécialistes d'iFixit se disent "excités" par cette nouvelle qui confirme ce qu'ils ont toujours pensé : "Tout le monde est assez génial pour réparer un iPhone". Ils vont encore plus loin en expliquant que c'est un accès sans précédent aux directives de réparation et au matériel, c'est une immense joie pour les personnes qui défendent depuis de longues années le droit à la réparation.



Apple avait toujours refusé de créer un programme de réparation pour les clients, l'entreprise estimait depuis la sortie du tout premier iPhone que c'était une étape que seul un expert devait réaliser, quelqu'un dont la réparation est son métier.

Pour justifier l'absence de confiance envers ses clients, Apple avait expliqué à plusieurs reprises dans la presse s'inquiéter que les clients se blessent en perforant accidentellement la batterie en lithium-ion. D'autres composants comme l'écran ou des composants internes pouvaient aussi créer des coupures pendant certains gestes.



Apple a reçu également les félicitations de Nathan Proctor, le directeur de la campagne sur le droit à la réparation de Public Interest Research Group aux États-Unis. Il a expliqué que ce programme d'Apple est une "étape énorme" et une "grande victoire pour les consommateurs".



Le programme de réparation en libre-service qu'Apple a annoncé hier ne sera lancé qu'au début de l'année prochaine, pour le lancement seul les États-Unis seront concernés. La firme de Cupertino mettra uniquement les composants des iPhone 12 et iPhone 13 à disposition des clients souhaitant réparer eux-mêmes leur smartphone.

Apple ne se ferme pas à l'idée de prendre en charge d'autres iPhone ainsi que d'autres produits dans un avenir proche. L'entreprise souhaite aussi que d'autres pays puissent participer à ce programme, dès l'année prochaine !