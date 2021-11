Ceux qui ne peuvent pas se les offrir taclent les AirPods

Hier à 23:46 (Màj hier à 23:46)

AirPods

Guillaume Gabriel

Réagir



Est-ce qu'il y aurait de la jalousie dans l'air ? Alors qu'à leur sortie, les AirPods avaient été moqués et pointés du doigt par les détracteurs d'Apple, ils ont rapidement connu une popularité sans précédent. Seulement, les écouteurs sans fil ont un coût, et pas tout le monde ne peut se permettre de les avoir aux oreilles.

Ainsi, depuis quelque temps, on constate une nouvelle vague de critiques autour des petits bijoux de la Pomme, affirmant que ces derniers ne sont plus à la mode. Leurs arguments ? Des écouteurs qui vous "irradient" et que les célébrités ne portent même plus...

Les AirPods ne sont plus à la mode, selon certaines critiques

Selon le Wall Street Journal, les AirPods sont "devenus trop répandus pour être cool". C'est en tout cas le discours que tiennent les personnes qui ne peuvent pas les acheter, se cachant derrière des "célébrités" qui ne les portent plus, et préfèrent passer par des écouteurs avec fil, à nouveau.



Pire encore ? Ces derniers vous soumettent à des radiations contre votre gré, rendant dangereux l'exercice... Alors certes, devoir dépenser plus de 129 euros pour une paire d'AirPods, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais de là à tirer sur un succès toujours plus grand...



Source