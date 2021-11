Porsche aurait trouvé le moyen de faire rugir un modèle électrique

Le légendaire constructeur automobile allemand Porsche s'adapte doucement aux nouvelles normes mais travaille en catimini pour contourner certains points qui ne font pas partie de ses valeurs. C'est pourquoi la marque aurait trouvé un nouveau système pour qu'un modèle électrique produise le même bruit qu'un modèle thermique. Si tout se passe comme prévu, deux futurs nouvelles Porche devraient en être équipées.

"Une Porsche sans bruit est sans émotion"

Que vous soyez un fan inconditionnel de l'automobile ou pas du tout, vous êtes à coup sûr au courant que les véhicules électriques ont été désignés comme la norme sur les routes du monde de demain. En vente depuis maintenant plusieurs années, les voitures électriques s'améliorent avec le temps et commencent à conquérir de plus en plus de particuliers. En 2021, il devient même normal de voir une voiture comme la Tesla Model 3 dominer son marché et se vendre deux fois plus que certains modèles thermiques.



La transition du 100% électrique va bien évidemment prendre des décennies mais il faut tout de même avouer que le rythme s'accélère de plus en plus et que même les constructeurs automobiles haut de gamme commencent à s'y mettre. C'est notamment le cas de Porsche qui depuis bientôt deux ans propose la Porsche Taycan, un modèle ultra-sportif mais pour la première fois, totalement électrique.

Un véhicule réussi mais qui fait l'impasse sur un point qui ne passe pas du tout auprès des fans de la marque, le "bruit du moteur". Comme vous le savez, qui dit électrique dit disparition du moteur thermique, et donc, cela signifie la fin définitive des véhicules qui dégagent un superbe bruit lorsque l'on presse la pédale d'accélération.



Un crève-cœur pour les fans d'automobile qui ont bien du mal à imaginer un monde sans ces véhicules mythiques. Il est vrai qu'une Tesla Model S vous colle au siège lors de l'accélération mais il est également vrai que lorsque le silence est de mise, cela perd une partie de son charme.



Porsche en est le premier peiné mais, selon les dernières informations de CarBuzz, la marque aurait trouvé la solution pour palier au problème. D'après des papiers officiels repérés en Allemagne, Porsche trouve qu'un véhicule sans un joli bruit est un véhicule sans émotion et c'est pour cela qu'il aurait créé un simulateur de bruit inédit.



Grâce à celui-ci, il serait possible de recréer "à l'identique" le bruit que produit un moteur thermique. Avec l'aide de matériaux d'échappement normaux en acier inoxydable, ce simulateur de bruit placé dans une caisse de résonance serait capable d'émettre le même son qu'un moteur "classique" et possèderait donc l'avantage de ne pas polluer.



Reste à voir si tout cela se confirme dans les mois et années à venir mais toujours selon les documents, Porsche aurait pour objectif de le déployer sur le prochain Taycan électrique mais également le tout nouveau Macan électrique. Affaire à suivre et, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle qui risque de redonner un peu le sourire aux puristes.



PS : à l'heure actuelle Porsche propose déjà une option pour remplacer le bruit imposé par la législation sous les 20 km/h. Cette option baptisée « Porsche Electric Sport Sound » est vendue 504 € et permet de reproduire les sonorités classiques des anciens modèles.