Les chauffeurs VTC et coursiers sous-déclarent leurs revenus

Twitch est depuis plusieurs années la plateforme de streaming de jeu vidéo de référence partout dans le monde. En concurrence avec YouTube Gaming et Mixer, le service de...

Au début de l'année 2020, nous avons pu avoir un aperçu de ce que donne la propagation d'un virus dans les usines d'assemblages et de fabrication de composants. Le résultat a été une...

Il est de notoriété publique que la fonctionnalité "Transparence du suivi des applications" (ATT) d'Apple, axée sur le fait de laisser aux utilisateurs plus de contrôle sur les données...

Pour le schéma, on retrouve 73% de sous-déclarants dans le secteur de la livraison, à 51% dans le commerce, à 44% dans les activités spécialisées scientifiques. Source

Les répercussions sont assez importantes puisqu'on parle quand même d'un manque à gagner de 5,2 à 6,6 milliards d'euros par an pour la Sécurité sociale et l'assurance-chômage.

Les travailleurs sur les plateformes en ligne telles que Uber ou Bolt du côté des VTC, ou encore Deliveroo, Just Eat ou Uber Eats du côté des services de livraison de plats, auraient du mal à déclarer leurs revenus. C'est en tout cas ce que rapporte une nouvelle étude menée par le Haut Conseil du financement de la protection sociale qui parle de travail dissimulé.

