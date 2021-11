Snapchat attaqué pour avoir minimisé l’impact d’ATT d’Apple sur ses revenus

Il est de notoriété publique que la fonctionnalité "Transparence du suivi des applications" (ATT) d'Apple, axée sur le fait de laisser aux utilisateurs plus de contrôle sur les données partagées avec les services, a eu un impact sur de nombreuses entreprises. Au-delà de l’aspect financier, Snap a été attaqué en justice par un investisseur alléguant que l'entreprise a minimisé la façon dont la transparence du suivi des applications affecterait ses prochains revenus.

Comme l'a rapporté Reuters, l’entreprise derrière le réseau social des jeunes vient d’être assigné en justice. Déposé devant la cour fédérale de Los Angeles, la demande de procès intervient trois semaines après que Snap ait signalé des bénéfices inférieurs aux prévisions, faisant baisser ses actions de plus de 25 % en bourse.

L'investisseur Kellie Black a déclaré dans le procès que Snap et plusieurs dirigeants ont survendu la capacité de l'entreprise à s'adapter aux mises à jour de confidentialité d'Apple qui ont été déployées largement en juin et empêchent les annonceurs numériques de suivre les utilisateurs d'iPhone et d'iPad sans leur consentement.

Lorsque Snap a déclaré ses revenus pour le quatrième trimestre fiscal le mois dernier, l’entreprise a publié des résultats inférieurs de 3 millions de dollars aux attentes. Le PDG Evan Spiegel a expliqué à l'époque que cette erreur était causée par les changements de confidentialité d'Apple :

Notre activité publicitaire a été perturbée par les changements apportés au suivi publicitaire iOS qui ont été largement déployés par Apple en juin et juillet.



Bien que nous ayons anticipé un certain degré de perturbation des activités, la nouvelle solution de mesure fournie par Apple n'a pas été évolutive comme prévu, ce qui rendait plus difficile pour nos partenaires publicitaires de mesurer et de gérer leurs campagnes publicitaires pour iOS.