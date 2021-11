Ils volent 20 000 $ de marchandise dans un Apple Store pour rien

Hier, en fin de matinée, un Apple Store au nord de la Californie s'est fait voler pas moins de 20 000 $ de marchandise en quelques secondes. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple a anticipé ce genre de problèmes et les appareils sont devenus inutilisables quelques secondes dans la foulée. Un vol qui n'a donc servi à rien du tout, n'en déplaise aux malfaiteurs.

Le vol le plus inutile du monde

Pas plus tard qu'hier, à l'Apple Store Santa Rosa Plaza en Californie, quatre suspects âgés de 14 à 18 ans (selon le rapport de police) se sont emparés de 20 000 $ de produits Apple avant de s'enfuir. La police indique qu'elle est en ce moment même à leur recherche.

Le vol s'est produit à un moment "normal" durant les heures d'ouverture de l'Apple Store, lorsque les clients et les employés sont à l'intérieur. Pour rappel, aux États-Unis, Apple laisse ses produits de démonstration en libre-service sur les tables, sans le fameux câble qui retient l'objet pour justement éviter les vols.



Bien évidemment, Apple a pensé à tout et si le câble a été supprimé, c'est parce que d'autres règles ont été mises en place pour éviter ces incidents. Parmi ces règles, il y en a une qui est redoutable, c'est l'implantation d'un logiciel spécial dans ces fameux produits de démonstration qui désactive le produit lorsqu'il est hors de portée du Wi-Fi du magasin.



Une fonction redoutable qui vous empêche même de vous éloigner à plus de dix mètres du magasin sous peine de voir le produit inutilisable. On aurait aimé voir la tête des voleurs lorsqu'ils se sont rendus compte que tout cela n'avait servi à rien.



