App Store : Apple propose de nouvelles options de prix de 0,29 dollar à 10 000 dollars

Sur l'App Store, les développeurs ont la possibilité de fixer les prix de leurs applications, des achats intégrés ainsi que des abonnements à renouvellement mensuel. Depuis toujours, les prix pouvaient être définis en fonction d'une grille tarifaire (assez limitée) créée par Apple. Aujourd'hui, la firme de Cupertino annonce plus de liberté en ce qui concerne les tarifs que fixent les développeurs !

Pour les tarifs sur l'App Store, Apple a toujours considéré que seul le développeur de l'application peut connaître la réelle valeur de son app, de ses achats intégrés ou même des abonnements qu'il peut fournir. C'est pour cela que la firme de Cupertino laisse une totale liberté à ce sujet, mais cela s'est toujours fait par des tarifs qui étaient fixés par Apple. Un développeur qui voulait proposer son application à 2€ pile ne pouvait pas le faire, il devait soit ajouter quelques centimes supplémentaires ou réduire son tarif initialement choisi.



Depuis la mise à jour publiée aujourd'hui, tous les développeurs peuvent désormais décider parmi 900 tarifs distincts, ce qui représente une grille tarifaire 10 fois plus importante que la précédente que l'App Store a toujours connu.

À présent, les développeurs peuvent fixer un tarif allant de 0,29$ jusqu'à 10 000$ sur leur abonnement avec toujours la fameuse commission d'Apple à 15% ou 30% sur la transaction qui sera réalisée par l'utilisateur.

Dans l'annonce d'Apple, on apprend que cela ne concerne que les abonnements à renouvellement mensuel pour l'instant. Les nouvelles options de prix apparaîtront pour l'achat d'application ainsi que les achats intégrés dès le printemps 2023. Apple ne donne pas de raison pour ce retard et n'annonce pas de date précise, dommage, car les développeurs étaient nombreux à attendre ce changement dans la politique de l'App Store !

Apple explique dans son communiqué de presse faciliter la tarification selon les pays :

À partir d'aujourd'hui, les développeurs d'applications d'abonnement seront également en mesure de gérer la monnaie et les taxes sur les vitrines sans plus d'efforts en choisissant une vitrine locale qu'ils connaissent le mieux comme base pour générer automatiquement des prix sur les 174 autres vitrines et 44 devises. Les développeurs seront toujours en mesure de définir les prix par vitrine s'ils le souhaitent. La capacité de tarification par vitrine s'étendra à toutes les autres applications au printemps 2023.



Pour les développeurs qui distribuent leurs applications dans le monde entier, les outils d'égalisation mondiale de l'App Store leur ont donné un moyen simple et pratique de gérer les prix sur les marchés internationaux. Les améliorations d'aujourd'hui élargissent ces capacités, permettant aux développeurs de garder leur monnaie locale constante dans n'importe quelle vitrine de leur choix, même si les devises et les taxes fluctuent. Cela signifie, par exemple, qu'un développeur de jeux japonais qui obtient la majeure partie de son activité auprès de clients japonais peut fixer son prix pour la vitrine japonaise et faire mettre à jour ses prix en dehors du pays à mesure que les taux de change et d'imposition changent.