Bons plans iOS : Grimvalor, Doubletake by FiLMiC Pro, The Secret of Crimson Manor

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Grimvalor, Doubletake by FiLMiC Pro, The Secret of Crimson Manor. L'occasion d'économiser 27€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Événement? Eventium! (App, iPhone / iPad, v3.0.6, 57 Mo, iOS 9.3, johnhair.com) passe de 0,99 € à gratuit. Voici Eventium, une révolution dans le monde des applications de calendrier ! Eventium vous permet de voir vos événements au lieu de simples points !



De nombreux modes d'affichage configurables, y compris la vue Mois, Semaine, Jour mais également par listes.



Doubletake by FiLMiC Pro (App, iPhone / iPad, v2.0.4, 14 Mo, iOS 13.0) passe de 1,99 € à gratuit. DoubleTake by FiLMiC transforme votre iPhone en studio multi-caméras vous permettant de capturer la vidéo de deux caméras en même temps sur des appareils récents. Utilisez la vue du sélecteur de caméra de DoubleTake pour visualiser toutes les caméras disponibles pour votre appareil. Utilisez cette vue pour décider comment cadrer votre photo et quelles caméras vous allez sélectionner.



Jeux gratuits iOS :

Fiete Farm (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.2, 80 Mo, iOS 6.0, Ahoiii Entertainment) passe de 3,99 € à gratuit. Cocorico! Passe une journée à la ferme avec le marin Fiete: il te faudra conduire un tracteur, nourrir et t'occuper des animaux, planter des carottes, tondre les moutons et couper du bois, tout cela comme un vrai fermier... et tu n'es pas au bout de tes surprises, car une journée entière à la ferme te réserve bien des tâches passionnantes à accomplir.



Lorsque le coq chante au petit matin, tous les animaux de la ferme sont éveillés... seuls Fiete, Hinnerk et Hein dorment encore. Vas-tu réussir à réveiller les trois compagnons? Dans cette appli qui met en scène une ferme peinte à la main, tu te glisses dans la peau d'un vrai fermier et peux jouer 14 niveaux géniaux.



Fiete Choice (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.0.0, 341 Mo, iOS 7.0, Ahoiii Entertainment) passe de 2,99 € à gratuit. Dans ce jeu de logique aux dessins peints à la main, tu accompagnes le marin Fiete le long de son voyage à travers plus de 99 niveaux. Un jeu de logique amusant et passionnant pour les enfants à partir de 4 ans et pour toute la famille.



Ta mission : « Quelle image ne va pas dans la série? ».



Les + : Parfait pour les plus jeunes

The Secret of Crimson Manor (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8, 134 Mo, iOS 9.0, MediaCity Games) passe de 0,99 € à gratuit. The Secret of Crimson Manor est un excellent jeu d'aventure où vous devrez explorer les recoins d'un vieux manoir, et résoudre des énigmes pour percer le secret de ce mystérieux manoir.



F-SIM Space Shuttle (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v2.10, 74 Mo, iOS 5.1.1, SkyTale Software GmbH) passe de 2,99 € à gratuit. F-SIM Space Shuttle est une app de simulation de l'approche et l'atterrissage de la navette spatiale dans les moindres détails. Prenez les commandes d'Atlantis pendant les dernières minutes de la descente et de l'atterrissage au centre spatial J.F.Kennedy ou la base de l'Air Force d'Edwards.



Après l'atterrissage, vous pourrez visionner l'enregistrement de vos vols à partir de différentes vues (ex : avion suiveur, tour de contrôle,…).



Promotions iOS :

Ordia (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.17, 139 Mo, iOS 11.0, Loju LTD) passe de 3,99 € à 1,99 €. Ordia est un jeu de plateformes à un doigt dans lequel vous incarnez une nouvelle forme de vie effectuant ses premiers sauts dans un monde étrange et dangereux.



Sautez, bondissez, collez-vous et glissez dans des environnements superbes. Ramenez chaque créature en sécurité dans un monde originel regorgeant de dangers, de défis et de surprises !



Avec 30 niveaux à terminer, des modes Défi supplémentaires, des niveaux bonus et des succès à déverrouiller, Ordia est un jeu unique et stimulant offrant des heures de jeu.



Les + : Les graphismes et l'ambiance

ToonCamera (App, iPhone / iPad, v4.9.1, 51 Mo, iOS 8.1, Code Organa) passe de 2,99 € à 0,99 €. Voilà une application pour égayer vos photos et vidéo qu'on a déjà vu à plusieurs reprises sur le blog mais rarement gratuite. Toon Camera propose de réaliser des clichés et vidéos, directement en mode cartoon. Le résultat est "live" avec la possibilité de choisir parmi une quinzaine de filtres différents.



L'idée derrière est évidemment de partager cela avec ses amis sur les réseaux sociaux mais aussi de créer des posters à imprimer par exemle !



Les + : Des rendus sympas

Brushstroke (App, iPhone / iPad, v3.9.3, 60 Mo, iOS 8.1, Code Organa) passe de 5,99 € à 1,99 €. Brushstroke se distingue des autres applications d'éditions et de retouches photos, de par sa capacité à transformer vos photos en peintures. Et les résultats sont saisissants de réalisme, des photos plutôt simples deviennent des oeuvres ! Une fois la photo choisie, il suffit de "slider" pour changer d'effets et vous avez même la possibilité d'ajuster l'ensemble par quelques réglages.



Les + : Des effets saisissants

Support des deux caméras de l'iPhone 7 Plus

