Bons plans iOS : Recolla, Les Mondes Enchantés 2, Doubletake et Dwarf Journey

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Recolla, Les Mondes Enchantés 2, Doubletake by FiLMiC Pro et Dwarf Journey. L'occasion d'économiser 33,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

The Secret Elevator (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.2.444, 1,5 Go, iOS 12.0, Danil Malinov) passe de 0,99 € à gratuit. The Secret Elevator Remastered est une aventure atmosphérique flippante où vous jouez le rôle d'un être humain piégé dans son rêve. Souvenirs et cauchemars se mêlent dans cet endroit. Vous devez ouvrir la petite porte pour trouver la sortie.



Plongez dans l'histoire du jeu, découvrez de nombreuses fins et levez le voile sur le secret principal jusqu'au sommet du bâtiment ! Télécharger le jeu gratuit The Secret Elevator





Les Mondes Enchantés 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 223 Mo, iOS 8.0, Syntaxity Inc.) passe de 4,99 € à gratuit. Votre oncle Henry est célèbre depuis toujours pour découvrir des trésors perdus. Ses légendaires récits d'aventures exacerbaient votre imagination lorsque vous étiez enfant. Maintenant que vous avez des compétences archéologiques, il vous contacte de temps à autre pour que vous l'aidiez à découvrir certains de ces trésors difficiles à trouver.



Cette fois, vous devez l'aider à localiser cette amulette insaisissable. Vous pouvez commencer par chercher des indices et des énigmes chez lui.



Un point & click réussi et traduit en français. Télécharger le jeu gratuit Les Mondes Enchantés 2





Dwarf Journey (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.12, 347 Mo, iOS 10.0, Orube Game Studio) passe de 3,99 € à gratuit. Après avoir frôle la mort, armé de sa hache et de sa fidèle pioche, Gallar part pour les montagnes du nord à la recherche d'une aventure épique qui pourrait lui coûter la vie, ou la lui garantir pour toujours. Un jeu de plateforme et d'action roguelike qui se renouvelle sans cesse et qui ajoute une composante RPG très intéressante ! Télécharger le jeu gratuit Dwarf Journey





Applications gratuites iOS :

Video Compress (App, iPhone / iPad, v2.0, 38 Mo, iOS 12.0, Le Giang Nam) passe de 1,99 € à gratuit. Si vous craignez de manquer d'espace sur votre iPhone parce que vous avez trop de vidéos mais que vous ne voulez pas les supprimer, cette application est faite pour vous.



Video Compress compresse simplement votre vidéo pour gagner de l'espace de stockage sur vos appareils sans réduire la qualité du contenu. Maintenant, vous pouvez facilement partager votre vidéo via Whatsapp, iMessage, ou la poster sur Facebook, Instagram sans vous soucier de la taille de la vidéo. Télécharger l'app gratuite Video Compress





Smallness (App, iPhone, v1.05.0, 13 Mo, iOS 12.0, Basia Bowens) passe de 2,99 € à gratuit. Small(Busi)ness est l'outil parfait pour les marques et les entreprises en développement ou établies. Elle fournit des connaissances sur des sujets essentiels tels que l'image de marque, le commerce électronique, le référencement et le marketing.



Attention, le contenu n'est pas en français, mais peut intéresser pas mal d'entrepreneurs. Télécharger l'app gratuite Smallness





Doubletake by FiLMiC Pro (App, iPhone / iPad, v2.1.1, 40 Mo, iOS 14.1) passe de 3,99 € à gratuit. DoubleTake by FiLMiC transforme votre iPhone en studio multi-caméras vous permettant de capturer la vidéo de deux caméras en même temps sur des iPhone récents. Utilisez la vue du sélecteur de caméra de DoubleTake pour visualiser toutes les caméras disponibles pour votre appareil afin de cadrer parfaitement ! Télécharger l'app gratuite Doubletake by FiLMiC Pro





DayCalc Pro (App, iPhone / iPad, v9.1, 115 Mo, iOS 12.0, 良峰 侯) passe de 0,99 € à gratuit. DayCalc est une calculatrice et un convertisseur d'unités faciles à utiliser et joliment réalisés, comprenant une calculatrice standard, scientifique et de fractions. Très bien notée, elle remplacera aisément la calculatrice de base sur votre iPad, iPhone et Apple Watch grâce à son historique, son mode double et plus encore ! Télécharger l'app gratuite DayCalc Pro





Promotions iOS :

Descenders (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.6, 2,5 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 11,99 € à 5,99 €. Descenders est un jeu de descente VTT extrême avec génération procédurale du terrain, et où les erreurs ont de réelles conséquences. Un superbe jeu qui se place en haut du classement grâce à un gameplay savamment travaillé, mais aussi pour son ambiance immersive.



Si le moteur graphique n'est pas spécialement impressionnant, Descenders arrive à nous captiver durant un long moment. Outre un accès facile, le titre offre des sensations dès les premiers instants. Mieux, après avoir compris comment réaliser des figures, Descenders n'est pas loin de se transformer en un Tony Hawk avec des combos au timing impeccable qui vous donneront des points. Les fans de descentes peuvent le télécharger sans risque ! Télécharger Descenders à 5,99 €





QB Planets (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.91.380, 262 Mo, iOS 11.0, Madowl Games LTD) passe de 4,99 € à 1,19 €. QB Planets est une aventure spatiale en cubes, adaptée à toute la famille, qui mettra au défi vos compétences en matière de résolution de puzzles. Incarnez votre astronaute et explorez des planètes étranges et magnifiques dotées de pouvoirs mystérieux et d'environnements dangereux. Localisez et collectez des étoiles pour alimenter votre vaisseau et décollez vers de nouvelles planètes passionnantes.



Dés énigmes variées et stimulantes, dans une ambiance à la fois futuriste et relaxante. Télécharger QB Planets à 1,19 €





MiniChess for kids by Kasparov (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.4, 1,2 Go, iOS 7.0, HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED) passe de 5,99 € à 3,49 €. MiniChess by Kasparov est une excellente application créée par le champion russe qui aidera non seulement les jeunes enfants à apprendre à jouer aux échecs, mais qui fournira également un large éventail de pratique sur les compétences préalables, qui se trouvent être fondamentales pour apprendre d'autres choses. Télécharger MiniChess for kids by Kasparov à 3,49 €