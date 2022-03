Bons plans iOS : Journey, PUSH, lets led

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Journey, PUSH. L'occasion d'économiser 24€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Espace - 2048 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 150 Mo, iOS 12.0, RoGame Software) passe de 0,99 € à gratuit. Les règles du jeu Space 2048 sont très simples. Il n'y a que quatre mouvements de jeu. Utilisez les boutons fléchés ou balayez l'écran pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Toutes les planètes iront alors dans cette direction aussi loin qu'elles le pourront.



Les planètes du même type fusionneront en une nouvelle planète avec leur valeur combinée et votre score sera mis à jour. Vous gagnez une fois que vous avez une planète de valeur 2048. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.



Les + : Un 2048 revisité Télécharger le jeu gratuit Espace - 2048





Board 2 Death (Jeu, , iPhone / iPad, v3.5, 32 Mo, iOS 10.0, Matthew Barrie) passe de 1,99 € à gratuit. Sautez, grindez et esquivez en dévalant la grande colline et en accumulant les points. Essayez de ne pas faire de faux pas et voyez jusqu'où vous pouvez aller pour des heures de jeu de skateboard amusant et stimulant.



Faites des figures pour gagner des points et collectez des pièces pour débloquer des personnages !



Les + : Le jeu parfait pour challenger vos amis Télécharger le jeu gratuit Board 2 Death





PUSH (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 151 Mo, iOS 7.0, Maciej Targoni) passe de 0,99 € à gratuit. Relaxant mais prenant, PUSH change la donne par rapport à ses ainés avec des mécaniques plus travaillées. Si le but est d'appuyer sur tous les boutons de chaque niveau, ce n'est pas si simple.

Des graphismes 3D simples mais soignés, une ambiance zen et un gameplay totalement adapté à l'iPhone, voilà comment résumer PUSH, le meilleur "petit" jeu de la semaine !



Les + : Un casse-tête génial Télécharger le jeu gratuit PUSH

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v7.4.0, 56 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,99 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.8.7, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





lets led (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 10 Mo, iOS 10.0, zihao zhang) passe de 0,99 € à gratuit. Let's Led peut être pratique, mais il peut aussi être très amusant grâce au support des symboles. La vitesse de défilement, la police, la couleur du texte et la taille du texte peuvent toutes être ajustées de diverses manières.



Choisissez parmi plus de 100 symboles à afficher, ou affichez simplement l'heure et utilisez Let's Led comme une horloge de chevet.



Les + : Parfait pour faire passer des messages Télécharger l'app gratuite lets led





Time To Go To Bed (App, iPhone / iPad, v2.0, 213 Mo, iOS 11.0, Lizard Brain Games) passe de 0,99 € à gratuit. Cette histoire interactive sur Sadie apprend aux jeunes enfants les étapes à suivre pour se préparer à aller au lit. En aidant Sadie à se préparer à aller au lit, les enfants pourront établir leur propre routine.



Time To Go To Bed est un moyen amusant d'inciter votre petit à se brosser les dents et à prendre d'autres habitudes saines à l'heure du coucher.



Les + : L'astuce parfaite pour envoyer les petits au lit Télécharger l'app gratuite Time To Go To Bed





Promotions iOS :

Shadowmatic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.5, 394 Mo, iOS 8.0, TRIADA Studio) passe de 3,99 € à 1,99 €. Le super jeu de casse-tête Shadowmatic, récompensé par Apple avec un Apple Design Award en 2015 est en promotion temporaire !



Développé par TRIADA Studio, Shadowmatic propose de manipuler des objets abstraits afin de reconnaître des silhouettes concrètes dans leur ombre projetée au mur. Un jeu relaxant qui vous emmènera dans 9 pièces aux ambiances musicales et graphiques différentes.



Les + : Le concept du jeu Télécharger Shadowmatic à 1,99 €





Agent A (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.3.8, 617 Mo, iOS 11.0, Yak & co) passe de 7,99 € à 0,99 €. "Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A à 0,99 €