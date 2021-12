Bons plans iOS : Old Mans Journey, Aero Effect, Steel Guitar

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 6 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Old Mans Journey, Aero Effect, Steel Guitar. L'occasion d'économiser 53€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Mate (App, iPhone / iPad, v7.0.0, 107 Mo, iOS 14.0, Twopeople Software) passe de 29,99 € à gratuit. Mate vous aide à trduire facilement et rapidement du texte écrit et le discours oral. L'application peut traduire du texte sélectionné dans tout type d'appli. Vous n'avez même plus besoin de basculer entre plusieurs applis pour une traduction !



Mate comprend 103 langues. L'application vous apprend également comment prononcer correctement : elle affiche la transcription phonétique, la translitération et elle peut prononcer les mots et lire les textes avec l'accent correct.



Les + : Très pratique ! Télécharger l'app gratuite Mate





I know percent (App, iPhone / iPad, v2.5.1, 8 Mo, iOS 12.0, Dmitry Mashkin) passe de 0,99 € à gratuit. I know percent est une application moderne et élégante pour calculer un pourcentage qui fonctionne en temps réel. Une interface simple et minimaliste vous permet d'effectuer des tâches rapidement. Nous avons également inclus des écrans d’aide, dans lesquels vous pouvez en savoir plus sur l’application du pourcentage dans la vie réelle. Télécharger l'app gratuite I know percent





Sleep Sounds (App, iPhone / iPad, v1.9.1, 22 Mo, iOS 13.1, Dmitriy Pushkarev) passe de 1,09 € à gratuit. Vous avez du mal à vous endormir les soirs ? Et si l'absence de bruit jouait sur votre sommeil ? Il a été prouvé scientifiquement que des bruits du quotidien au moment de dormir pouvaient aider à trouver le sommeil.



C'est ce que propose l'application Sleep Sounds, qui simule des bruits comme le vent, la pluie, les vagues ou encore le tonnerre.



Les + : Ça fonctionne pour moi, pourquoi pas vous ?

Variété des sons Télécharger l'app gratuite Sleep Sounds





Jeux gratuits iOS :

Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.25, 374 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Peppa Pig™: La Fête de Peppa (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.3.3, 259 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,99 € à gratuit. Peppa et ses amis organisent une fête d’anniversaire et ils veulent que tu les rejoignes! Les fans de la série de télé adoreront cette application sur le thème de la fête, qui encourage les enfants d’âge préscolaire à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants, mettant en scène ces personnages adorés, de la musique et des effets sonores.



Les + : 5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George, ainsi que leur famille et amis Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig™: La Fête de Peppa





Aero Effect (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 83 Mo, iOS 7.0, Jundroo, LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Dans Aero Effect, faites la course dans un labyrinthe rempli de pièges géométriques animés et plongez dans une mystérieuse grille de pixels tout en écoutant une bande-son qui n'est autre qu'un clin d'oeil aux jeux d'époque.



Les + : Facile à prendre en main

Les couleurs Télécharger le jeu gratuit Aero Effect





Steel Guitar (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v2.2, 128 Mo, iOS 7.1, Yonac Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Combinant une large collection de guitares uniques, de tout nouveaux effets et amplis en temps réel, et une surface de jeu plus expressive que jamais, Steel Guitar est sans conteste la guitare la plus réaliste sur iOS.



Pour un contrôle sans précédent de votre son, développez 10 guitares uniques, 8 amplis à lampes virtuels emblématiques et 16 effets classiques ! Construisez votre chaîne de signaux comme vous le souhaitez, grâce à une interface simple de type glisser-déposer qui prend en charge toutes vos connexions d'amplis et d'effets, dans n'importe quel ordre.



Les + : Jouez de la guitare n'importe où, n'importe quand Télécharger le jeu gratuit Steel Guitar





Tank Battle: Pacific (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v3.0.4, 298 Mo, iOS 12.1, HexWar Games Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Demandez à la plupart des joueurs de stratégie historique de vous parler de la Seconde Guerre mondiale et peu d'entre eux penseront qu'il y a eu des batailles de chars sur le théâtre Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a eu, et souvent, mais elles n'ont jamais atteint l'ampleur de celles du théâtre occidental.



En Chine, dans les années 1930, les Chinois ont combattu les Japonais avec des T26 russes et des Panzer I allemands. Les Japonais ont combattu les Russes en 1939 et en 1945, les Soviétiques étant commandés par l'un des plus grands généraux du monde, Zhukov !



Les + : Un très bon jeu de stratégie Télécharger le jeu gratuit Tank Battle: Pacific





BATTLE BEARS ZOMBIES AR (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.7.3, 188 Mo, iOS 7.0, SkyVu Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Incarnez Oliver, un adorable ours en peluche coincé derrière les lignes ennemies. Utilisez un pouce pour viser et l'autre pouce pour tirer.



Abattez les ours zombies avant qu'ils ne franchissent la ligne et ne vous étreignent jusqu'à la mort.



Les + : Un très bon jeu AR

Les batailles contre les boss Télécharger le jeu gratuit BATTLE BEARS ZOMBIES AR





Promotions iOS :

Legacy 3 - The Hidden Relic (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.3, 263 Mo, iOS 10.0, David Adrian) passe de 2,99 € à 1,99 €. L'aventure continue dans Legacy 3 La Relique Secrète. Relevez le défi avec ce jeu d'aventure en 3D point-and-click. Entrez dans un temple secret et découvrez un véritable mystère. Résolvez les énigmes pour avancer - mais attention... Vous devriez peut-être préparer votre sortie ?



Legacy 3 mettra votre intelligence et vos compétences en résolution de problèmes à l'épreuve. Jouez lentement, réfléchissez, analysez, et vous résoudrez les problèmes plus facilement.



Jouez le rôle d'un jeune archéologue qui part à l'aventure à la poursuite de son mentor disparu dans une ancienne pyramide remplie de salles et d'énigmes.



Les + : Un vrai casse-tête de renom Télécharger Legacy 3 - The Hidden Relic à 1,99 €





Legacy 2 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.8, 362 Mo, iOS 10.0, David Adrian) passe de 1,99 € à 0,99 €. Vous voici dans le rôle d'un archéologiste, propulsé dans une nouvelle aventure contre son gré : son frère a disparu lors de l'exploration d'une ancienne pyramide.



À vous de le retrouver, en faisant face aux différentes énigmes, pièce après pièce...



Les + : Si vous aimez les casse-tête, c'est le jeu parfait Télécharger Legacy 2 à 0,99 €





ELOH (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.2.4, 181 Mo, iOS 9.0, Broken Rules) passe de 2,99 € à 0,99 €. Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider à trouver votre groove.

Dans ce nouveau jeu d'énigme musical, développé par les créateurs d'Old Man's Journey (Apple Design Award), ressentez le rythme pour trouver la solution.



Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez le groove vous guider à travers 85 niveaux.

Pas de comptes à rebours, de pubs ou de contenus payants.

Seulement des commandes de mouvements agréables conçues pour les appareils tactiles, une courbe d'apprentissage progressive et une ambiance sans pression. Télécharger ELOH à 0,99 €