One Hand Clapping : un jeu de plateforme musical en 2D à venir sur iOS

Peut-être que le nom One Hand Clapping vous parle déjà, auquel cas vous avez accès au jeu depuis le mois de juin via la plateforme Steam ou certaines consoles. Pour les autres, qui ne connaissent pas ce titre, on parle d'un jeu de plateformes musicales en 2D développé par Bad Dream Games.

La bonne nouvelle, c'est que les développeurs viennent d'annoncer l'arrivée prochaine de leur titre sur de nouvelles plateformes, dont l'App Store. Il faut savoir que le jeu s'est déjà fait un petit nom puisque celui-ci était à l'origine un projet de démo à l'Université de Californie du Sud qui a finalement eu le droit à sa version complète. Voici le trailer :

One Hand Clapping arrive sur l'App Store le 14 décembre

One Hand Clapping est un jeu de plateforme 2D qui vous invite à chanter dans votre microphone pour résoudre des énigmes musicales et découvrir la puissance de votre voix à mesure qu'elle change le monde.

Après avoir fait ses armes sur Steam et sur les consoles, le jeu One Hand Clapping va s'ouvrir à de nouvelles plateformes dès le 14 décembre. Au programme, on le retrouvera sur iOS et Android, mais également sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.



Pour le gameplay, vous retrouverez donc un jeu de plateforme musical bourré d'énigmes qu'il faudra déjouer en chantant, sifflant, fredonnant ou en utilisant un instrument. Aucun prix n'a encore été annoncé pour le mobile, mais on imagine que de nouvelles informations verront vite le jour !