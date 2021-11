Spotify supprime le mode "Car View" de son application

Deux ans et puis s'en va. Le mode simplifié de Spotify, Car View, aura eu une courte vie.



Apparu en 2019, Car View - ou "Affichage Voiture" en français - visait à simplifier l'utilisation du service de streaming pour les conducteurs en affichant une interface simplifiée et aux boutons plus gros. On se trouvait alors avec l'essentiel à savoir les informations de la chanson dont le titre et la pochette, ainsi que les actions de lecture / pause, piste suivante, piste précédente et mise en favoris. Si l'idée était bonne, elle vient d'être enterrée par le géant suédois.

Spotify fait marche-arrière sur son mode voiture

Un modérateur de Spotify, qui répondait à un utilisateur ayant remarqué que la fonctionnalité avait disparu de son application Android, a expliqué que l'entreprise "explore activement une variété de nouvelles façons d'offrir la meilleure expérience d'écoute en voiture." L'employé a ajouté que la suppression de l'affichage en voiture est nécessaire pour "faire place à de nouvelles innovations." Une explication faussement vraie puisqu'ils auraient très bien pu la laisser en option sans y toucher par la suite.



Comment faire si vous étiez habitué à ce mode voiture ? Le modérateur suggère tout bêtement d'utiliser Google Assistant sur Android ou Siri sur iPhone pour contrôler Spotify en mains libres. Logique.



Concernant les raisons de l'interruption de Car View, il faut prendre en considération que CarPlay et Android Auto sont désormais installés dans la plupart des automobiles de nos jours, même sur certaines motos. L'affichage déporté est déjà parfaitement adapté à une utilisation volant en main.



Mais il se peut que la raison soit toute autre. Vous l'aviez peut-être raté, mais Spotify vend désormais un accessoire nommé Car Thing. À 80$, il permet aux anciennes voitures de profiter de Spotify sur son autoradio avec un écran tactile et une molette physique (cf photo). À moins que le retrait ne soit le fait d'une utilisation trop étiolée.



Qui utilisait le mode "affichage voiture" parmi vous ? Personnellement, je le vois encore dans l'app en France...

