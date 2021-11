Huawei collabore avec Devialet et propose l'enceinte Sound Joy

Julien Russo

Depuis sa création, Devialet est une entreprise qui représente aux yeux du monde l'excellence de la qualité audio, le haut de gamme et le luxe. La firme française n'hésite pas à multiplier les collaborations, la dernière en date a eu lieu avec Huawei qui a annoncé une enceinte portable avec des caractéristiques spectaculaires !

Voici la... Huawei Sound Joy !

Malgré ses difficultés sur les smartphones avec la chute de sa part de marché à l'international, mais aussi en Chine, Huawei continue à développer ses autres activités qui génèrent d'importantes sources de revenus.

La firme chinoise a depuis longtemps une belle croissance dans le secteur des enceintes, c'est d'ailleurs pour cela que Devialet s'est rapproché de Huawei pour créer d'une collaboration sur ce terrain.

Depuis peu, une enceinte portable baptisée "Sound Joy" rencontre un joli succès dans les ventes, il faut dire que Huawei a mis le paquet sur les caractéristiques et propose même un prix raisonnable face à la concurrence.



Tout commence avec un design discret, compact et prêt à vous suivre partout, la Huawei Sound Joy propose une sangle pour être attachée à un sac ou à un porte-bidon de vélo. L'entreprise a fait son maximum pour vous convaincre qu'il est simple de transporter cette enceinte et que le risque qu'elle soit encombrante est proche du zéro.

En ce qui concerne la finition, la Sound Joy est disponible en deux couleurs, vous retrouvez le noir volcanique et le vert sapin, Huawei a fait le choix volontaire de restreindre les modèles ce qui permet de faciliter la production et ne pas se prendre la tête sur les stocks.

La marque assure que le toucher est agréable et l'apparence dynamique, de plus elle est extrêmement résistante grâce aux matériaux utilisés (dont un tissu spécial très robuste).

Elle est résistante à l'eau

Si vous utilisez votre Sound Joy proche d'une piscine ou à la plage, vous n'aurez aucun risque de l'abîmer au contact de l'eau. Huawei a pensé à tout... L'enceinte affiche l'indice de protection IP67, ce qui signifie qu'elle est capable de résister aux éclaboussures, mais également à une immersion sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur !

Un système de haut-parleurs Devialet à deux voies

Dans sa présentation, Huawei vante les bienfaits de sa collaboration avec l'expert du son, Devialet. L'entreprise explique que la Sound Joy est dotée d'un système de haut-parleurs Devialet à deux voies de 79 dBA à 2 mètres. En plus, elle intègre la technologie Devialet SAM qui offre une optimisation extraordinaire sur l'alignement du signal et de la pression de sortie acoustique.

Huawei l'assure, la puissance des basses et des aigus vont vous impressionner !

L'autonomie parfaite ?

Si vous prévoyez d'emporter la Huawei Sound Joy pendant vos excursions les week-ends, rassurez-vous elle pourra vous suivre toute la journée et même pendant tout le week-end avec une seule charge !

Le géant chinois a privilégié une autonomie optimale grâce à l'intégration d'une batterie de 8800 mAh, selon les différents tests réalisés avant la commercialisation de l'enceinte, cela offre 26 heures de musique en continu via une connectivité Bluetooth.



Niveau recharge, c'est la grande classe !

Vous retrouverez une recharge ultra-rapide de 40W, ce qui permet de recharger la Sound Joy sans avoir besoin de patienter plusieurs heures. Selon la présentation de Huawei, attendez-vous à 1 heure de lecture toutes les 10 minutes de charge.

Le Bluetooth 5.2 de la partie !

La Sound Joy embarque l'une des meilleures normes de Bluetooth. Huawei propose le Bluetooth 5.2 avec ses nombreux avantages tel que :

Une qualité supérieure

Moins de consommation énergétique

Une portée de Bluetooth plus longue

Une meilleure stabilité de la transmission du signal

La petite déception, c'est... l'assistant vocal

Si tout est parfait avec la Huawei Sound Joy, il y a tout de même une déception... À l'ère des assistants vocaux, le fabricant chinois ne propose pas de Google Assistant ou encore de Amazon Alexa. Huawei a fait le choix de ne pas intégrer d'assistant vocal, mais plutôt un bouton qui déclenchera directement l'assistant de votre smartphone (que ça soit Google Assistant ou Siri, ça fonctionne).

Prix et disponibilité

En cette période de fin d'année, on retrouve de nombreuses ruptures de stock, c'est le cas pour l'enceinte de Huawei.

Disponible exclusivement sur Amazon, la finition verte est actuellement indisponible, concernant le noir, le stock est ultra limité.

Pour le prix... Voici combien elle vous coûtera :