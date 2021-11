Chine : les ventes d'iPhone n'avaient jamais été aussi bonnes depuis 2015

Il y a 1 heure

iPhone

Julien Russo

L'iPhone est une réussite dans de nombreux pays dans le monde, le smartphone d'Apple se classe très souvent dans le TOP 3 des meilleures ventes aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni... Cependant, l'iPhone a aussi ses points faibles et peut parfois se positionner derrière la majorité des concurrents pendant de longues années. C'est justement ce qui s'est passé en Chine !

L'iPhone reprend des couleurs en Chine

Selon les dernières données mises en avant par Counterpoint Research, Apple reprendrait du poil de la bête sur le marché chinois avec son iPhone.

Depuis décembre 2015, les consommateurs avaient progressivement abandonné l'iPhone pour privilégier les achats "patriotiques", c'est-à-dire des investissements dans des smartphones conçus et commercialisés par des entreprises chinoises (Vivo, Oppo, Xiaomi ou encore Huawei).

Comme nous le fait remarquer le rapport d'analyse, la tendance qui désavantageait Apple disparait progressivement et la firme de Cupertino commence à reprendre la tête du marché avec de solides ventes.

Quand on regarde le mois d'octobre 2021, la part d'Apple a réussi à atteindre 22% dans les expéditions, le géant californien arrive à mieux faire que Vivo avec 20%, Oppo avec 18% et 8% pour Huawei qui continue sa chute devenue incontrôlable.

Pourquoi un tel engouement ?

Il y a une explication claire et simple, le mois d'octobre a été celui où les iPhone 13 ont commencé à être vraiment accessibles partout, Apple a multiplié les expéditions pendant la phase de précommande et l'entreprise avait réservé un joli stock pour les premières semaines de disponibilité aux clients chinois.

Selon Tarun Pathak il y aurait plusieurs motifs qui propulsent Apple vers la première place du podium :

Depuis le déclin de Huawei, la première place en Chine change de mains. OPPO est devenu le numéro 1 en janvier 2021, tandis que Vivo a atteint la première place en mars 2021. La dynamique du marché en a encore changé en octobre, Apple devenant le nouvel équipementier n°1 pour la première fois depuis décembre 2015.

Cette évolution est due au succès de la série iPhone 13, qui a également été lancée moins chère que la série iPhone 12 en Chine. Huawei a été résilient dans le segment premium en Chine, mais cela semble changer maintenant. Apple, avec sa forte valeur de marque, profite au maximum de l'écart laissé par Huawei dans le segment haut de gamme.

Apple aurait pu gagner davantage s'il n'y avait pas eu de pénurie, notamment pour les versions Pro. Mais Apple gère tout de même mieux sa chaîne d'approvisionnement que les autres équipementiers.

À voir si cet "effet de lancement" va durer avec le temps, la concurrence est très difficile en Chine pour Apple. Les fabricants de smartphones locaux ont une forte influence lors de la prise de décision de renouveler son smartphone.

Apple peut en tout cas être satisfait de ce résultat !