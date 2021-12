Le classement des émojis les plus utilisés en 2021 😂





Alexandre Godard





Même s'il y a peu de suspense sur les premières places, le Consortium Unicode a publié le classement des émojis les plus utilisés sur la planète cette année. Et vous, quel est votre émoji préféré ?

Quel est l'émoji le plus envoyé cette année ?

Entre nous, on est d'accord que nous ne pourrions plus vivre sans les émojis non ? Ces petits dessins qui représentent un objet, un sentiment ou une expression du visage sont plus populaires que jamais et sont utilisés par les personnes de tout âge et dans tous les pays du monde.

Nous sommes en fin d'année et c'est le moment de savoir quel est l'émoji le plus utilisé sur la planète. Selon les données collectées par le Consortium Unicode, l'émoji qui pleure de rire 😂 est l'heureux élu. Il est suivi de près par l'émoji cœur ❤️, un grand classique de nos smartphones. Finalement, les deux expressions les plus transmises chaque jour via les émojis sont le rire et l'amour, de belles valeurs dont nous avons besoin dans notre quotidien, surtout en ces temps difficiles (pandémie mondiale).



Derrière ces deux indétrônables qui étaient déjà les leaders en 2019 (il n'y a pas eu de classement en 2020), on retrouve l'émoji qui explose de rire 🤣 , celui qui fait un bisou en forme de cœur 😘 ou encore celui qui représente un pouce vers le haut 👍🏼.



Dans un deuxième temps, le Consortium Unicode a publié un graphique qui divise les émojis par catégorie pour savoir quel est le plus populaire dans chaque domaine. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, certains parmi les plus envoyés devraient vous surprendre.

D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire via la section commentaires quel est votre émoji préféré ou celui que vous utilisez le plus dans votre vie. Pour ce faire, publiez simplement l'émoji en question.