Classement des meilleurs jeux et streamers sur Twitch en 2021

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Bilan de fin d'année pour l'application Twitch ! Voyons ensemble quels sont les meilleurs jeux et les streamers les plus regardés sur la plateforme en 2021. Autant vous prévenir tout de suite, le numéro un dans la catégorie gaming est loin d'être nouveau.

Twitch : le classement final !

Vous connaissez la musique, nous sommes en toute fin d'année et c'est évidemment le meilleur moment pour faire les comptes et délivrer quelques classements. En ce réveillon de Noël, le site StreamElements a décidé de publier certaines informations croustillantes sur l'année 2021 autour de Twitch. Que ce soit les jeux les plus populaires, les streamers les plus regardés ou encore la croissance globale, vous allez tout savoir.



Premièrement, commençons par souligner l'explosion de ce genre de service au cours des douze derniers mois, une belle continuité après les records de 2020. Si cela fait un bout de temps que les applications de streaming de jeux vidéo font partie de notre quotidien, l'année 2021 a franchi une nouvelle étape.



Comme l'indique le site grâce à la base de données fournie par Rainmaker.gg, on apprend que Twitch mais également Facebook Gaming ont connu une croissance de 45% sur le nombre d'heures regardées en comparaison avec l'année précédente. Un chiffre encore plus puissant lorsqu'on se rappelle que 2020 est l'année du confinement mondial.



Précisons tout de même que si les deux plateformes sont à égalité sur le pourcentage ci-dessus, celui de Twitch est encore plus impressionnant car il indique un chiffre de 24 milliards d'heures de visionnage en 2021 contre 5.3 milliards pour Facebook Gaming.

Passons maintenant au classement des jeux et émissions les plus visionnées sur Twitch en 2021. Du côté gaming incroyable mais vrai, plus de huit ans après sa sortie, c'est bien GTA V qui est le numéro un. Le jeu de Rockstar est infatigable et son Open World en multijoueur fréquemment mis à jour depuis toutes ces années restera parmi les légendes des jeux vidéo.



Derrière lui, on retrouve des jeux bien connus comme League of Legends, Fortnite, Valorant, Minecraft ou encore Warzone. Vous noterez tout de même qu'appart League of Legends, aucun jeu ne fait ne serait-ce que la moitié des streams de GTA V, hallucinant.



Pour la partie de droite, nous découvrons le classement des domaines les plus débattus que ce soit au travers d'émissions ou de podcasts. La catégorie Just Chatting est de loin la plus populaire à travers le monde sur Twitch. À l'intérieur de cette catégorie, on retrouve des espaces ou les personnes peuvent discuter à plusieurs des streamers qu'ils sont en train de visionner voire pourquoi pas d'autres sujets qui n'ont aucun rapport.



Just Chatting est également affiché dans le classement de gauche mais c'est simplement car c'est un endroit dans lequel on peut parler de jeux vidéo. GTA V est bien le jeu le plus regardé. Pour la suite, notons que la catégorie Slots (casino en ligne) attire du peuple et que la musique, le sport, l'art et l'ASMR sont juste derrière.

Dans cette troisième et dernière partie, nous allons évoquer les streamers et streameuses les plus populaires sur la plateforme. Déjà roi en 2020, xQcOW garde sa couronne et son trône en 2021 avec pus de 261 millions d'heures regardées, et sûrement quelques millions supplémentaires sur le compte en banque, bravo à lui.



Pour ce qui est des femmes et donc des streameuses, elles ne sont malheureusement que deux dans ce Top 100 mais il est tout de même important de les mettre à l'honneur. Amouranth se classe 33ᵉ tandis que Saddummy se positionne à la 85ᵉ place.



Voici le Top 10 des meilleurs streamers sur Twitch en 2021 :