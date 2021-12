Reddit publie les meilleurs moments de la communauté en 2021

L'un des réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux ces dernières années n'est autre que Reddit (v2021.46.0, 229 Mo, iOS 13.0), bien qu'il commence seulement à devenir populaire en France. Et comme tous ses concurrents, un récapitulatif des meilleurs moments de la communauté en 2021 a été publié, permettant notamment de savoir quelles sont les tendances.

La plateforme lance également une récapitulation personnalisée qui permet à chaque utilisateur de voir sa propre année en revue.

Reddit publie des récapitulatifs pour l'année 2021

Si vous ne connaissez pas Reddit, on parle de forums qui se classent par sujets et qui prennent le nom de subreddits pour permettre aux différents membres de parler ensemble. Ils ont publié un récapitulatif 2021 avec les meilleurs moments et discussions de la communauté.

Au cours de l'année écoulée, Reddit est devenu le lieu où les gens se sont sentis habilités et inspirés pour partager leurs opinions, leurs expériences et leurs histoires et se connecter les uns aux autres pour agir et avoir un impact positif sur leurs communautés.

Selon Reddit, plus de 366 millions de messages ont été envoyés dans plus de 100 000 communautés actives. Pour les sujets les plus chauds, le plus populaire en 2021 est celui des crypto-monnaies, suivi des jeux, du sport, des mariages, de la santé et du fitness.



Reddit lance également un récapitulatif individuel avec des données sur la façon dont chaque redditor a utilisé le réseau social en 2021.

