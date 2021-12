TikTok publie son bilan de l'année 2021 et ses tendances

Guillaume Gabriel

Si on devait nominer la star des réseaux sociaux de l'année 2021, ce serait naturellement vers TikTok (v22.0.0, 448 Mo, iOS 9.3) que notre choix se porterait. Affichant des statistiques toujours plus impressionnantes, l'application continue d'attirer de nouveaux utilisateurs et créateurs dans sa toile.



Et ça tombe bien puisque les responsables de la plateforme viennent de publier un bilan de l'année écoulée, en listant les différentes tendances qui ont accompagné notre quotidien.

TikTok : l'heure du bilan des tendances 2021

La communauté mondiale de TikTok a quelque chose de vraiment spécial que les gens ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Pour nous, 2021 a été une année de connexion et nous avons vu des gens sur TikTok rire ensemble, nous divertir, lancer des phénomènes culturels et nous apprendre de nouvelles choses. Il a été incroyable de voir l'ampleur du divertissement et de la créativité de cette communauté, et nous sommes ravis de célébrer toutes les façons dont nous nous sommes rassemblés cette année sur TikTok.

Pour ceux que ça intéresse, voici une liste des tendances autour de l'année 2021. Voici les vidéos qui ont été les plus populaires sur la page For You de TikTok :

@totouchanemu – Drone Dancing @chipmunksoftiktok – Squishy the Chipmunk hiding nuts in his mouth @_catben_ – Restocking at its finest @my_aussie_gal – Dog painting @zachking – Zach King disappearing into his art @tracy.oj – The original “Woman” dance video @chaotticgoood – Please don’t go @felixgabrielmusic – Here comes the boy musical edition @sunisalee_ – Sunisa Lee celebrating her gold @zeddywill – Bro who got you smiling like that?

TikTok révèle les vidéos de bonnes vibrations avec lesquelles les gens ont le plus interagi :

@saveafox.rescue – A joyful fox @sarahforwarkholden – Baby laughs for the first time @valentinebrothers – Family hide and seek @jongraz – Is it a bones or no bones day? @Pudgywoke – Pudgy thanks the audience @missgunn2u – Child shark is hungry @camifrobabe – Saying goodbye to grandpa @andreas.choice – The cats want to come into the room @haylinic – Wife scratches off telling her husband she’s pregnant of her to-do list @deannagiulietti – Creator commits to the dress

Les chansons en vogue sur TikTok :

Pour le reste des tendances, c'est par ici.

