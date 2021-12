Découvrez le classement des 10 séries les plus piratées en 2021

Julien Russo

Alors que les services de streaming ont réussi à ne plus nous faire télécharger de musiques illégalement, en ce qui concerne les films et séries, c'est loin d'être gagné. Plus le temps passe et plus le téléchargement devient courant, ce qui exaspère les grands studios de cinéma, mais aussi les services de streaming qui voient leurs créations originales être facilement accessibles en dehors de leur catalogue.

WandaVision est à la première place

Il est loin le temps où c'était HBO avec sa série Game of Thrones qui dominait le classement des séries les plus téléchargées sur internet. Aujourd'hui, c'est essentiellement les contenus de Disney+ qui se retrouvent les plus visés par les pirates en ligne, pourtant ce n'est pas le service de streaming qui coûte le plus cher sur le marché...

En 2020, nous avions la série issue de l'univers de Star Wars The Mandalorian à la première position, désormais c'est une série de Marvel qui semble avoir le plus attiré les pirates.



En effet, en plus d'être l'une des séries ayant reçu les meilleures critiques, WandaVision est aussi la création originale qui a été le plus téléchargé en ligne sur toute l'année 2021. Il faut dire que la série a eu un petit avantage, c'est que les premiers épisodes sont apparus à partir de janvier 2021, ce qui a laissé le temps au programme de cumuler les millions de téléchargements.

À la deuxième position du classement, on retrouve un autre contenu Disney+, il s'agit de la série Marvel : Loki. Le programme qui a lieu après Avengers Endgame a généré une masse de téléchargement sur internet aux quatre coins du monde. Là aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour le service de streaming de Disney puisque c'est encore des souscriptions de perdues.



La première série hors Disney+ arrive à la troisième place avec la création originale The Witcher qui reprend l'univers du célèbre jeu vidéo qui a passionné et rendu addict des millions de personnes.

Le classement

WandaVision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) Falcon et le Soldat de l'Hiver (Disney+) Hawkeye (Disney+) Mavel's What If... ? (Disney+) Fondation (Apple TV+) Rick et Morty (Cartoon Network - disponible sur Netflix) Arcane (Netflix) La roue du temps (Amazon Prime Vidéo)

Au total, on retrouve quand même 6 contenus venant du catalogue de Disney+, 3 contenus venant de chez Netflix et 1 contenu pour Apple TV+ et Amazon Prime Vidéo.

Cette omniprésence de Disney est une mauvaise nouvelle pour le groupe, car malgré son faible tarif (8,99€/mois) sans engagement, le service de streaming n'a pas réussi à convaincre d'abandonner le téléchargement pour profiter d'une expérience plus confortable.



Torrentfreak qui publie ce classement informe tout de même que les calculs sont basés sur des épisodes uniques, ce qui veut dire que les téléchargements de packs de saison sont sous-représentés. À noter également que ce classement présente les statistiques de téléchargements sur BitTorrent.