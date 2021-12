Le calendrier de l'avent d'Apple Music : un contenu exclusif par jour jusqu'à Noël

Apple Music l'a déjà fait par le passé et souhaite le faire une fois par jour jusqu'à Noël. L'objectif ici, offrir à ses abonnés des contenus exclusifs qu'ils ne peuvent retrouver nulle part ailleurs. Une sorte de calendrier de l'avent musical.

Apple Music fête l'arrivée de Noël et puisqu'il ne peut pas vous offrir des chocolats, il a décidé de concocter son propre calendrier de l'avent. Bien évidemment, nous restons dans le thème de la musique et l'idée ici c'est d'offrir des contenus exclusifs à ses abonnés.

Pour ce faire, rendez-vous dans la section Explorer de l'application où vous retrouverez une catégorie se nommant "Un cadeau de la part d'Apple Music". À l'intérieur, il y aura chaque jour une nouvelle musique, un nouvel EP, des playlists, des mix... qui seront inédits et réservés aux abonnés Apple Music, autrement dit introuvables sur les autres plateformes concurrentes.



Les plus grandes stars comme Alicia Keys, Elton John, Nile Rodgers ou encore DJ Khaled seront de la partie. En ce vendredi 3 décembre 2021, c'est Coldplay qui est à l'honneur avec un EP inédit composé de 4 nouvelles musiques ainsi qu'une toute nouvelle version du morceau Christmas Lights sorti en 2010.

Mieux que des cadeaux au pied du sapin, retrouvez des EP, des playlists, des mix ainsi que des émissions de radio, concoctés rien que pour vous. Tel un calendrier de l’avent, connectez-vous chaque jour de la semaine pour découvrir un nouveau lot de surprises.