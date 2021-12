GeForce Now s'améliore sur Mac M1 avec du 1600p !

Grâce à une nouvelle mise à jour, le service de streaming de jeux GeForce Now fonctionne désormais mieux sur les Mac les plus récents, les membres ayant opté pour la version "RTX 3080" peuvent jouer en 1600p natif sur leurs ordinateurs équipés de la puce M1.

GeForce Now est plus performant que jamais sur Mac

La mise à jour GeForce Now apporte quelques nouveaux avantages aux abonnés, comme la liaison des comptes Nvidia et Ubisoft pour une connexion rapide. Les utilisateurs de Mac sont les plus gâtés avec des performances de streaming améliorées et de nouveaux modes de jeu pour les modèles à base de puce M1, M1 Pro et M1 Max. Le client Nvidia GeForce Now était déjà une application native Apple Silicon depuis le début de l'année.



En plus des améliorations apportées au streaming, les joueurs sur les MacBook Pro M1 et MacBook Air M1 peuvent maintenant exécuter des jeux à leur résolution native - 1600p. Ceci est limité aux membres RTX 3080 et permet des sessions de streaming pouvant durer jusqu'à 8 heures. Mieux, les joueurs peuvent activer le ray tracing en temps réel sans avoir besoin d'un PC surpuissant, si tant est que leur connexion Internet est suffisante.



Nvidia indique également qu'il y a un correctif sur le ratio de l'image lors du jeu sur un MacBook Pro avec M1 Max.



GeForce Now est un service de jeu en nuage qui permet aux joueurs d'accéder à leur bibliothèque PC sur Ubisoft connect, Steam et d'autres plateformes. Les joueurs peuvent profiter de leurs jeux sur n'importe quel navigateur pris en charge, comme sur Mac avec une application ou bien Safari sur iPhone et iPad.



Enfin, 6 titres sont ajoutés à la bibliothèque GeForce NOW cette semaine, dont deux versions à jour et à date :

A-Train : En voiture ! Tourisme (lancement du nouveau jeu sur Steam, 7 décembre)

White Shadows (nouveau lancement du jeu sur Steam, 7 décembre)

Monopoly Madness (nouveau lancement du jeu sur Ubisoft Connect, 9 décembre)

Anno 1404 History Edition (gratuit sur Ubisoft Connect, du 6 au 14 décembre)

Prison Architect (gratuit sur Epic Games Store, du 9 au 16 décembre)

Super Magbot (vapeur)

Jeu d'oie sans titre (Boutique de jeux épiques)



Rendez-vous sur play.geforcenow.com sur Google Chrome pour accéder et jouer à vos jeux préférés.