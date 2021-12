TSMC se projetterait dans la construction d'une usine en Allemagne

Le fidèle fournisseur des puces pour les produits Apple chercherait à étendre son activité dans de nouveaux pays. L'entreprise d'origine taïwanaise aurait pour ambition de lancer la construction d'une usine en Europe. Pour cela, TSMC aurait fait le choix de l'Allemagne !

TSMC a besoin de plus de chaînes de productions

Aujourd'hui, TSMC est vu comme l'une des valeurs sûres pour la fabrication de puces qu'on retrouve dans nos smartphones, tablettes, consoles de jeux et ordinateurs. Si Apple figure parmi ses plus gros clients, l'entreprise collabore avec de nombreux concurrents du créateur de l'iPhone, on pense notamment à Xiaomi, AMD, Qualcomm, Intel, Nvidia...

Tous ces clients génèrent des centaines de milliers de commandes par mois, surtout en période de sortie de nouvel iPhone où Apple représente une bonne moitié de la production.



Pour répondre à cette forte demande toujours plus importante, TSMC aurait eu l'idée de se lancer dans la construction d'une nouvelle usine. Souhaitant diversifier la localisation de ses installations et proposer une production européenne, le géant taïwanais aurait pour ambition d’ouvrir une usine en... Allemagne !

Le fournisseur estime qu'après avoir conquis le Japon et les États-Unis, il est temps de conquérir l'Europe avec l'installation de nouvelles chaînes qui auront pour objectif de gérer les commandes de ses clients actuels. Autrement dit, cette usine ne serait pas dédiée qu'aux commandes d'Apple, bien qu'elle en traitera certainement une bonne partie !



TSMC serait en train de négocier avec le gouvernement allemand pour l'ouverture de son usine, il est probable l'entreprise essaie d'obtenir des aides financières et peut-être des gestes sur les impôts. En même temps, une usine de TSMC peut générer des centaines, voire des milliers d'emplois, ce qui est une bonne chose pour réduire le taux de chômage de toute une ville et ses alentours.