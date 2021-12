Le département du travail des USA enquête sur Apple

En France nous avons l'inspection du Travail et aux États-Unis, il y a le département du Travail. Ce service est chargé du respect des règles qui doivent s'appliquer dans les sociétés du pays. C'est pourquoi après plusieurs plaintes du côté d'Apple, une enquête vient d'être ouverte sur la Pomme et ses conditions de travail.

Apple bientôt épinglé ?

Selon un rapport du Financial Times, le département du Travail des États-Unis vient d'ouvrir une enquête sur Apple après plusieurs plaintes d'anciens employés autour des conditions de travail. Malgré qu'aucune information ne soit dévoilée, il semblerait que cette enquête soit avant tout la suite d'une demande de la part d'Ashley Gjovik.



Pour rappel, Ashley Gjovik est une ex-employée d'Apple licenciée en septembre dernier sous motif qu'elle aurait divulgué des informations confidentielles. Récemment, elle avait pris la parole via Twitter pour dénoncer du harcèlement et des conditions de travail dangereuses chez Apple en plus d'avoir été virée pour une fausse raison.



Apple a bien évidemment déclaré l'inverse au Financial Times tout en rappelant que la société fait tout son possible pour que les conditions de travail soient les meilleurs possibles pour ses équipes.

Nous sommes profondément déterminés à créer et à maintenir un lieu de travail positif et inclusif. Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous avons ouvert une enquête interne approfondie lorsqu'une plainte a été déposée.

Il est également bon de se rappeler qu'un hashtag #AppleToo a été lancé il y plusieurs semaines sur Twitter afin d'inciter les employés qui rencontrent des situations délicates comme du harcèlement, un abus ou encore de la discrimination à se manifester. Un lieu de partage dans lequel nous avons pu découvrir des témoignages qui montrent que derrière le côté féérique d'Apple ou tout semble parfait vu de l'extérieur, la réalité est parfois tout autre pour certains employés au sein de la société.