Les masques et capacités limitées de retour dans les Apple Store

Avec le retour en force du Covid-19 dans le monde entier, les pays et entreprises doivent à nouveau faire des choix pas forcément agréables pour tout le monde. En témoigne le retour des mesures mises en place par la Pomme au sein de ses Apple Store aux États-Unis.

En effet, suite à l'augmentation de nouveaux cas, la firme de Cupertino doit rétablir le port du masque, mais également limiter le nombre de clients dans les boutiques.

Selon Mark Gurman, célèbre journaliste de Bloomberg, Apple a décidé de rétablir le port du masque au sein de ses boutiques aux États-Unis. Cette décision fait suite à l'arrivée du variant Omicron et la hausse impressionnante des nouveaux cas.

Également, afin de prendre le moins de risque possible, la Pomme a décidé d'instaurer des capacités limitées dans ses boutiques.

Breaking on @theterminal: Apple is reinstating its mask mandate at all U.S. retail stores today on rising Covid-19 cases (the mandate had been dropped at about half of its stores). The company will also begin limiting store occupancy once again at several locations.