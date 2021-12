LG travaillerait pour Apple sur 3 écrans successeurs du Pro Display XDR

Apple a toujours reconnu le talent de LG Display pour la qualité de ses écrans conçus pour les smartphones et ordinateurs. Selon une récente rumeur, la firme de Cupertino aurait confié une mission de la plus haute importance à LG... Crée de A à Z de nouveaux écrans haut de gamme basés sur le Pro Display XDR et l'iMac M1.

Encore une fois, Apple a essayé de garder secrets ses projets en cours, mais c'est toujours un échec... Selon le leaker @dylandkt, les équipes de LG Display seraient actuellement mobilisées sur la création de trois écrans qui viendraient s'insérer dans la gamme des écrans haut de gamme d'Apple.

Ces trois nouveaux modèles sont représentés comme étant la succession du Pro Display XDR, le géant californien aurait exigé pour les deux premiers écrans des tailles identiques à celle de l'iMac M1 et du Pro Display XDR, soit 24 pouces et 32 pouces pour le second.



Un troisième modèle serait également en cours de conception, celui-ci se situerait entre les deux autres, il serait proposé en 27 pouces soit la même dimension que l'iMac 27 pouces qui n'a toujours pas eu le droit à son rafraîchissement avec la puce M1.

La confidentialité autour de ce projet serait au niveau maximal selon le leaker, Apple aurait communiqué des règles très strictes en demandant à LG Display de ne pas mettre le logo pommé une fois que le prototype circule dans le laboratoire. Cette technique est fréquente chez les fournisseurs d'Apple, cela permet d'éviter les photos volées qui se partagent après sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier.

En plus de ses exigences qualité extrêmement élevées, la firme de Cupertino souhaite également des technologies devenues courantes dans son écosystème.

Les écrans de LG devront obligatoirement adopter l’affichage mini-LED ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Apple insiste sur ces deux détails pour que les clients qui possèdent un iPhone 13 Pro ou un iPad Pro avec l'écran mini-LED ne ressentent pas une faiblesse dans les performances s'ils venaient à investir dans l'un de ces trois écrans.



C’est ce que nous dit l'utilisateur Twitter @dylandkt qui a un bilan globalement satisfaisant dès que ses tweets mentionnent de futures nouveautés à venir du côté du catalogue d'Apple.

🧵Thread 1/4: There are three LG made Displays encased in unbranded enclosures for usage as external monitors that are in early development. Two of which have the same specifications as the upcoming 27 inch and current 24 inch iMac displays.