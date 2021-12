Apple veut réduire sa dépendance à Broadcom et Skyworks pour les puces de ses appareils

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Actualité Apple

Julien Russo

Dans un iPhone, vous retrouvez une multitude de composants qui proviennent d'autres entreprises, elles sont au préalable sélectionnées par Apple pour la qualité. Le problème, c'est qu'en s'approvisionnant chez des entreprises tierces, cela fait gonfler le prix du composant et donc réduit la marge de bénéfice sur la vente de l'iPhone. Apple souhaite sortir de ce système et va investir dans le développement de puces internes.

En route vers l'iPhone aux puces maison ?

Selon un récent rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino serait intéressée pour se détacher progressivement des entreprises tierces qui conçoivent les puces dans l'iPhone.

Apple souhaiterait à court terme développer des puces en interne pour réduire les coûts de fabrications de ses smartphones.



D'après les dernières informations qui ont fuité sur ce sujet, Apple aurait commencé l'investissement en ouvrant un grand bureau en Californie du Sud près de Los Angeles. Dans ce nouveau site, la firme de Cupertino a lancé une grande campagne de recrutement pour trouver quelques dizaines d'ingénieurs ayant une connaissance élevée dans la conception de puces sans fil.

À travers les diverses annonces d'emploi, on en sait plus sur les projets que s'apprête à commencer Apple. L'entreprise veut concevoir ses propres puces modem et ses semi-conducteurs sans fil. Les employés qui seront embauchés se concentreront sur les radios sans fil, les semi-conducteurs intégrés de radiofréquence et les semi-conducteurs pour la connexion Wi-Fi et Bluetooth.



Les annonces vont encore plus loin en expliquant également comment se déroulera le travail sur la conception des nouvelles puces et semi-conducteurs :

L'équipe croissante de développement de silicium sans fil d'Apple développe la prochaine génération de silicium sans fil ! Vous serez au centre d'un groupe de conception de SoC sans fil ayant un impact critique sur l'intégration des solutions de connectivité sans fil de pointe d'Apple dans des centaines de millions de produits.

Cette information inédite intervient à seulement 1 an de la fin du contrat avec Broadcom qui fournit plusieurs composants qui se trouvent dans les iPhone 13 et les précédentes générations. Si on suit cette logique, Apple se donne au maximum 1 an pour obtenir les premiers résultats du travail de ses ingénieurs !



On peut dire que cette décision est la bonne surtout quand on voit ce qu'est capable de faire Apple dans la conception de puces, on pense notamment aux puces AX dans les iPhone ou encore aux puces MX dans les Mac.

La firme de Cupertino sait s'entourer des meilleurs ingénieurs américains pour ses projets les plus ambitieux !