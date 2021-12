Bons plans iOS : XCOM 2 Collection, LunarSight, Helius

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 5 promos avec notamment XCOM 2 Collection, LunarSight, Helius. L'occasion d'économiser 63€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Lightmatic (App, iPhone, v2.2.2, 10 Mo, iOS 12.0, Alexander Sukhanov) passe de 0,99 € à gratuit. Lightmatic est l'application pour créer des photos avec effet longue exposition. Téléchargez et créez des photos incroyables exprimant la dynamique du mouvement.



Capturez les traînées lumineuses créées par les voitures, les trains, les incendies ou d'autres objets émettant de la lumière, "gelez" le mouvement des nuages ou l'écoulement de l'eau et dessinez quelque chose dans l'air en utilisant n'importe quelle source de lumière.



Les + : Puissante

Les résultats excellents Télécharger l'app gratuite Lightmatic





LunarSight (App, iPhone / iPad, v2021.6, 22 Mo, iOS 15.0, DS9 Software Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Accédez aux données relatives aux phases de la lune, à l'orbite et à la position pour n'importe quelle date, heure ou emplacement sur la terre avec LunarSight. Obtenez des informations sur l'altitude, l'éclairement, l'azimut, l'âge et la distance.



L'application affiche le cycle lunaire complet avec des phases sélectionnables. Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil ainsi que les données solaires. LunarSight propose également des widgets de phases et de calendrier.



Les + : Une vraie bible Télécharger l'app gratuite LunarSight





DrumKick for iPhone (App, iPhone, v1.1.1, 25 Mo, iOS 7.0, Mark Jeschke) passe de 2,99 € à gratuit. DrumKickous permet de coupler votre appareil pour déclencher la grosse caisse avec votre pied. Pour jouer de la pédale de batterie virtuelle, insérez votre iPhone à l'envers dans un bracelet serré autour de votre cheville ou dans une chaussette serrée.



Tapotez vos orteils avec le talon vers le bas, et l'accéléromètre de l'iPhone déclenchera le son de la grosse caisse sur un autre iPhone ou un lecteur via Bluetooth.



Les + : L'app folle pour les musiciens Télécharger l'app gratuite DrumKick for iPhone





Universal Zoom (App, iPhone / iPad, v2.5.1, 100 Mo, iOS 12.0, GamifyIt) passe de 4,99 € à gratuit. N'avez-vous jamais eu envie de comparer la taille d'un humain en comparaison aux objets, monuments ou créatures les plus folles ? Universal Zoom est ne application pour connaitre les mesures et distances de n'importe quoi !



Au total, ce sont plus de 200 comparaisons qui sont possibles !



Les + : Un bon outil pour tous les âges (particulièrement pour les plus jeunes) Télécharger l'app gratuite Universal Zoom





Jeux gratuits iOS :

Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.0, 332 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 0,99 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





Helius (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v4.6, 19 Mo, iOS 14.0, Serge Kotov) passe de 3,99 € à gratuit. Helius ’est un monde de puzzles et de jeux passionnants simples. Il est impossible de prédire la séquence des problèmes: l’intelligence artificielle de Helius déterminera votre prochaine tâche. Tout est basé sur un concept d’analyse mentale, c’est-à-dire l’utilisation du QI.



Tout est conçu simplement et logiquement pour penser et jouer. Essayez simplement de cliquer sur les nouveaux éléments qui apparaissent à l'écran et découvrez de nouvelles possibilités. Chaque fois qu'un jeu est lancé, ses termes et son apparence sont générés comme une "table rase" avec un niveau de complexité donné.



Les + : Faites travailler votre cerveau Télécharger le jeu gratuit Helius





Promotions iOS :

Leos Fortune (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.9, 165 Mo, iOS 13.0, 1337 & Senri LLC) passe de 4,99 € à 2,99 €. Un jeu de plateforme à la réalisation particulièrement soignée. On y incarne Léo qui se lance sur les traces d'un voleur lui ayant dérobé tout son or à travers 24 niveaux.

Magnifique, Leo's Fortune vous rendra accroc malgré un gameplay en une touche très simple. Simple oui mais très bien pensé avec ses subtilités dues aux différents casse-têtes et au moteur physique du jeu.



Si vous aimez, vous n'allez pas le lâcher et le trouver trop court. On vous aura prévenu :)



Les + : Un HIT absolu récompensé

Beau ! (120 Hz sur iPad Pro)

Compatible manette MFI Télécharger Leos Fortune à 2,99 €





Pixelmator Photo (App, iPhone / iPad, v2.0, 185 Mo, iOS 14.0) passe de 4,99 € à 3,99 €. Pixelmator Photo propose une collection d'outils non destructifs avec un ensemble de préréglages inspirés de la photographie analogique. Un outil de réparation magique pour supprimer les objets indésirables, corriger la perspective, ajuster la balance des couleurs et bien plus encore.



L'appli apporte évidemment le support complet pour l'édition d'images RAW. Son crédo, c'est le rapport facilité d'utilisation / rendu. Télécharger Pixelmator Photo à 3,99 €





Monster Hunter Stories (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.04, 3,8 Go, iOS 8.0, CAPCOM) passe de 21,99 € à 4,99 €. Il existe un monde où les gens vivaient de la chasse de monstres. Mais un petit village a décidé d’adopter un autre mode de vie.



Ce sont les Riders, ceux qui communiquent avec les monstres.



Les Riders vivent en harmonie avec les monstres et forment avec eux des liens indéfectibles, grâce à des artefacts mystérieux appelés gemmes de l’amitié.



Les monstres qui se sont liés d’amitié avec les Riders sont surnommés les Monsties. En devenant un Rider, vous pouvez apprivoiser des Monsties, et les chevaucher pour explorer le monde. Partez sans plus attendre à l’aventure ! Télécharger Monster Hunter Stories à 4,99 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.7, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 14,99 € à 1,99 €. Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 1,99 €