Bons plans iOS : The Almost Gone, Helius, gTasks Pro

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment The Almost Gone, Helius, gTasks Pro. L'occasion d'économiser 39€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

LittlePlant (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone, v4.9, 67 Mo, iOS 12.0, SpacePlant Corporation) passe de 1,09 € à gratuit. LittlePlant vous aidera à évacuer le stress grâce à son gameplay décontracté. Dirigez la caméra de votre iPhone vers n'importe quelle surface plane bien éclairée et touchez l'écran pour placer des pots. Ajoutez ensuite quelques graines et regardez les pots de terre se transformer en magnifiques tournesols, cactus et roses.



Vous pouvez gagner des PlantCoins en gardant vos plantes en bonne santé et arrosées, qui peuvent être dépensées pour de nouvelles fonctionnalités telles que le lancement de fusées et la mise à niveau du Bee Blaster.



Les + : Pour les grands et les petits Télécharger le jeu gratuit LittlePlant





Peppa Pig: Journée sportive (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.6, 301 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,99 € à gratuit. Peppa et ses amis participent à la journée sportive et ils veulent que tu te joignes à eux ! Les fans de l'émission adoreront cette application qui encourage les enfants à découvrir le monde merveilleux de Peppa grâce à plein de jeux amusants avec leurs personnages préférés!



Les + : 5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George ainsi que leurs familles et amis Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Journée sportive





Helius (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v4.13, 20 Mo, iOS 15.0, Serge Kotov) passe de 4,99 € à gratuit. Helius ’est un monde de puzzles et de jeux passionnants simples. Il est impossible de prédire la séquence des problèmes: l’intelligence artificielle de Helius déterminera votre prochaine tâche. Tout est basé sur un concept d’analyse mentale, c’est-à-dire l’utilisation du QI.



Tout est conçu simplement et logiquement pour penser et jouer. Essayez simplement de cliquer sur les nouveaux éléments qui apparaissent à l'écran et découvrez de nouvelles possibilités. Chaque fois qu'un jeu est lancé, ses termes et son apparence sont générés comme une "table rase" avec un niveau de complexité donné.



Les + : Faites travailler votre cerveau Télécharger le jeu gratuit Helius





Applications gratuites iOS :

Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.6.0, 54 Mo, iOS 12.0, Sixbytes PLT) passe de 3,99 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





Real Weather App (App, iPhone / iPad, v2.1, 9 Mo, iOS 12.1, Andrey Banshchikov) passe de 4,99 € à gratuit. Real Weather App indique le temps qu'il fera ici et maintenant. Les prévisions de demain peuvent être incertaines - nous ne montrons que les prévisions d'aujourd'hui. Ainsi, vos attentes sont réalistes et vous ne serez pas déçu par des prévisions inexactes. Pas de surcharge d'informations - seulement les conditions météorologiques actuelles.



L'affichage de la température est disponible en Celsius et en Fahrenheit.



Les + : Le design enfantin Télécharger l'app gratuite Real Weather App





Match Colours (App, iPhone / iPad, v2.26, 215 Mo, iOS 14.2, Enrique Garcia) passe de 2,99 € à gratuit. Match Colors est le rêve d’un coloriste devenu réalité. Il vous permet de transférer rapidement et facilement la couleur d'une photo ou d'une vidéo à une autre à l'aide d'un puissant algorithme d'IA.



Vous pouvez choisir parmi deux méthodes de couleur différentes et apporter des ajustements supplémentaires à l’intensité, la teinte, le contraste, etc. à l’aide de curseurs.



Les + : Les résultats sont bons Télécharger l'app gratuite Match Colours





gTasks Pro (App, iPhone / iPad, v4.9.40, 26 Mo, iOS 13.0, JulyApps Ltd) passe de 5,99 € à gratuit. Une application de gestion de tâches qui se synchronise avec Google Task (inclut dans Gmail, Google Calendar et Google Apps).



Le but est de visualiser vos tâches et vos événements de calendrier à un seul endroit. L'appli permet de gérer les sous-tâches, d'avoir des rappels localisés, des tâches récurrentes, etc.



Les + : Belle interface

Synchronisation iCloud Télécharger l'app gratuite gTasks Pro





Promotions iOS :

Traffix: Rush Urbain (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v4.2, 128 Mo, iOS 9.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 4,99 € à 0,99 €. Basé sur des règles simples et des fonctionnalités minimalistes, Traffix vous étonnera en un rien de temps !

L'autoroute est un endroit où le chaos, le stress et la colère sont toujours présents, principalement dans les grandes villes comme Paris, Tokyo, Istanbul ou Las Vegas. Conscient de cela, vous devez contrôler le feu tricolore pour garder les conducteurs en sécurité et maintenir la paix.



Commencez à combattre le chaos dans le monde entier !



Les + : Des règles simples

Minimaliste Télécharger Traffix: Rush Urbain à 0,99 €





The Almost Gone (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.3, 317 Mo, iOS 13.0, Playdigious) passe de 4,99 € à 0,99 €. Découvrez les paysages et les liens complexes de votre existence, ainsi que les répercussions de vos actes, dans ce casse-tête narratif primé, où mort, perte et santé mentale se mêlent et s'entremêlent.



Entre la vie et la mort, isolée et livrée à vous-même, mettez au jour les vérités bouleversantes qui ont décidé de votre destinée.

Passez outre les superbes façades et intérieurs d'un style de vie de banlieue pour découvrir un récit contemporain élaboré par un auteur primé.



Reconstituez cette histoire fascinante en révélant des objets et des souvenirs, et décodez ces indices pour plonger au cœur du récit et de ses secrets.

Télécharger The Almost Gone à 0,99 €