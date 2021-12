À quoi s'attendre avec iOS 15.3 ?

Maintenant que la mise à jour iOS 15.2 est disponible pour l'ensemble des utilisateurs depuis plusieurs jours, la prochaine étape est désormais... iOS 15.3 ! Il s'agira de la prochaine mise à jour majeure en attendant iOS 16 à la rentrée 2022. Le média américain MacRumors a eu la chance de pouvoir accéder à la première bêta d'iOS 15.3 en exclusivité avant le lancement aux développeurs.

Quelques modifications, mais rien d'extraordinaire

Avec iOS 15.2, nous avons eu le droit à plusieurs nouveautés fort sympathique. On pense par exemple au forfait vocal d'Apple Music, au rapport de confidentialité qui vous indique combien de fois une app installée accède à votre localisation, l'avertissement de sécurité pour les enfants sur l'application Messages...



D'après les informations récupérées, il ne faudra pas s'attendre à autant de nouveautés avec la succession logicielle : iOS 15.3.

Les développeurs de l'Apple Park travailleraient essentiellement sur une mise à jour visant à améliorer l'expérience utilisateur en termes de stabilité et performance.

On remarque tout de même quelques changements notables : des ajustements dans l'application Podcasts, un changement au niveau du libellé qui concerne les nouvelles fonctionnalités de sécurité dédiées aux enfants et... une modification de texte concernant le téléchargement automatique des magazines dans Apple News+ en cas de lecture hors ligne.



Bien sûr, on ne parle que de la première bêta, d'autres nouveautés arriveront probablement dans la bêta 2, 3, 4... On le sait, avec Apple il faut s'attendre à plusieurs versions d'essais toujours étalées sur plusieurs mois avant la sortie officielle.

iOS 15.3 bêta 1 est déjà en circulation sur internet

Quand vous accédez à un site internet, celui-ci récupère des statistiques liées à l'appareil que vous utilisez ainsi que le système d'exploitation que vous avez.

MacRumors a remarqué depuis le début du mois que des appareils sous iOS 15.3 bêta se connectent régulièrement, plus le temps passe et plus ils deviennent nombreux. L'explication est simple, les développeurs testent actuellement la navigation de Safari sur iOS 15.3, Apple demande tout de même une certaine stabilité avant d'inviter les devs et testeurs publics sur la première bêta.