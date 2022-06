Back to School 2022 : découvrez à quoi vous attendre

Nous ne sommes qu'au mois de juin, mais Apple a conscience que beaucoup d'étudiants se préparent déjà à la rentrée qui aura lieu en septembre. Cela passe par les fournitures à acheter, mais aussi le matériel informatique qui est parfois nécessaire en cours. Pour l'occasion, Apple confectionne une nouvelle offre Back to School aux étudiants.

Tous les ans, Apple attire les étudiants en proposant une offre "Back to School" destinée aux étudiants du monde entier. Pour éviter les abus, Apple vérifie votre statut via le service UNiDAYS, un service qui présente une multitude d'offres avantageuses toute l'année pour permettre aux étudiants de faire des économies sur leurs marques préférées.



Ces dernières années, Apple offrait une paire d'AirPods si vous achetiez un Mac ou un iPad, une offre sympathique, mais pas toujours appréciée par les étudiants qui sont déjà très nombreux à posséder une paire d'AirPods qu'ils transportent avec eux au quotidien.



Pour cette édition 2022 du Back to School, Apple aurait réfléchi différemment. D'après un récent tweet de Mark Gurman (le journaliste de Bloomberg toujours au courant de tout), Apple devrait proposer une carte-cadeau à tous les étudiants qui achètent un Mac ou iPad éligible au programme Back to School.

(Image de l'année dernière)

Ce changement a été réalisé avec une certaine bienveillance, car Apple se doute qu'acheter un accessoire pour son MacBook ou son nouvel iPad est en général une pratique très courante, notamment pour profiter de connectiques qui ne sont pas disponibles (port HDMI, port Ethernet, USB 3.0...).



À noter que la firme de Cupertino devrait maintenir la réduction de 20% sur les plans Apple Care+, un geste pour permettre aux étudiants de protéger leur nouveau produit Apple au-delà de la garantie légale. Bien sûr, ce deal ne concerne que les appareils Apple obtenus dans le cadre du Back to School.



En 2021, les étudiants pouvaient acquérir l'un des produits suivants :

Apple n'avait pas inclus dans son programme l'iPad mini 5 ni l'iPad 8 sans aucune explication. Est-ce que la tendance sera identique cette année ? Impossible de le dire pour le moment !

Comme le révèle Apple sur son site, ce programme est destiné aux personnes inscrites ou admises dans un établissement d’enseignement supérieur. Les parents, le personnel enseignant et les équipes administratives de tous les niveaux sont également éligibles, mais avec certaines conditions.

Dès que le Back to School 2022 sera disponible en France, vous pourrez en profiter sur la page d'Apple dédié aux tarifs pour le secteur de l'éducation.



Selon Gurman, le Back to School devrait commencer dès vendredi aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Suivra après l'Europe au cours du mois de juillet !

