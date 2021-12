L'adaptateur Apple HDMI USB‑C est en promo (iPad Pro M1 / Mac M1)

Les clients équipés d'un MacBook Air M1, d'un MacBook Pro M1 13 pouces ou bien d'un iPad Pro M1 ont bien souvent besoin d'un accessoire supplémentaire pour connecter leur ordinateur à un écran par exemple. Si il existe de nombreuses solutions tierces, celle qui fonctionne le mieux en termes de compatibilité reste le Multiport AV Numérique 2021 d'Apple, un produit qui garantit un affichage fluide et jusqu'à 4K sur tous les appareils éligibles.

Le nouvel adaptateur HDMI d'Apple est moins cher

Le choix de l'adaptateur Apple n'est pas tellement important pour les Mac, car tous les hub USB-C que nous avons testé ont été concluants. Il s'agit plus d'un problème de compatibilité avec le dernier iPad Pro 2021. En effet, nous cherchions un moyen facile et abordable de relier la tablette à un écran externe, un moniteur ou une TV. Et malgré ce qui était annoncé par les fabricants, nos deux tests (Ugreen et Novoo) ont échoué. Nous nous sommes alors tourné vers l'accessoire Apple, dans sa dernière version 2021.

L’Adaptateur multiport AV numérique USB‑C vous permet de connecter votre Mac ou iPad Pro à port USB‑C à un écran HDMI, tout en y connectant un appareil USB standard et un câble de charge USB‑C. C'est sommaire mais très efficace pour regarder ou travailler sur un écran externe, échanger des données par clé USB et recharger son appareil dans le même temps. Bien évidemment, l'accessoire est cher (79€ prix normal) et ne contient ni câble USB-C, ni câble HDMI supplémentaire.



Heureusement, nous avons dégoté une jolie promotion qui permet d'avoir l'adaptateur multiport AV numérique USB‑C à 63€. Cela reste une somme, mais c'est un produit sûr et qui peut même devenir un cadeau malin.



Voici tous les appareils compatibles :