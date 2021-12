Les américains n'ont pas une grande confiance en Apple sur leurs données personnelles

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple se bat pour mettre en avant sa bienveillance et son sérieux dans le traitement des données personnelles de ses utilisateurs. Le problème, c'est que toutes ces actions n'arrivent pas à convaincre les clients Apple qui se disent peu confiant.

Un sondage révèle le malaise

À l'ère du numérique, il n'est pas toujours simple de savoir où vont vos données personnelles quand vous les confiez à une entreprise. Des questions légitimes du style : "est-ce que mon adresse mail est vendue à des sociétés tierces ?" ou encore "est-ce que mon numéro va être transmis à des sociétés de démarchage téléphonique ?". Le problème, c'est qu'on est tellement habitué à la trahison des grandes entreprises envers nos données personnelles qu'on n'arrive plus à faire confiance.



Une récente enquête menée par le Washington Post sur plus de 1000 internautes tous domiciliés aux États-Unis a révélé une information assez inquiétante pour Apple.

Malgré toute la communication sur le respect de la vie privée, la firme de Cupertino ne représente pas une valeur sûre quand il s'agit de confier ses données personnelles.



Le sondage s'est intéressé à la vision des consommateurs sur les entreprises et applications suivantes :

Le sondage dévoile que parmi les personnes interrogées, seulement 18% déclarent avoir une grande confiance dans le traitement des données personnelles chez Apple.

Un score bien bas, mais il y a pire... La statistique descend à 14% dès qu'il s'agit de Google et Amazon ! Par contre, ceux qui sont "plutôt confiants" ont désigné Amazon avec 39 %, suivi de Google avec 34 % et Apple à la traîne avec 26 %. Combinant les deux catégories positives, le score positif net global d'Apple est donc de 44 %, derrière les 48 % de Google et 53 % d'Amazon.



Sans surprise, Facebook est le grand perdant de cette enquête, 72% des personnes interrogées disent ne pas avoir foi dans le réseau social quand il s'agit de la gestion de leurs données personnelles. Après les multiples scandales qui ont touché l'entreprise il y a quelques années, ce résultat n'est pas du tout surprenant. On trouve juste derrière TikTok mais aussi Instagram et WhatsApp, deux services de Meta (Facebook).

Et vous, vous pensez que ce sondage sur 1000 personnes est représentatif ?