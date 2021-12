Bons plans iOS : The Swords of Ditto, RAVON, Memos-Voice

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 7 promos avec notamment The Swords of Ditto, RAVON, Memos-Voice. L'occasion d'économiser 51,5€ !



Applications gratuites iOS :

Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.8.6, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple





Pile (App, iPhone, v1.1.13, 20 Mo, iOS 14.1, Aram Miquel) passe de 1,99 € à gratuit. Gardez vos affaires en un seul endroit. L'application primée Pile vous aide à organiser vos affaires, prêtes à être utilisées dès que vous en avez besoin. Que vous aimiez sauvegarder des tas de liens, prendre des notes ou garder vos fichiers en ordre, Pile est faite pour vous.



Mieux encore, elle est protégée par la confidentialité. Nous avons conçu Pile en tenant compte de la confidentialité. Vous êtes propriétaire de vos données, d'une manière telle que nous ne pouvons même pas y accéder ! Comme vos données sont stockées dans votre iCloud, vous avez la tranquillité d'esprit de savoir que vos données y sont sauvegardées en toute sécurité.



Les + : Pratique

L'ergonomie

"Great app! Perfect place to dump and organise all my favourite internet finds"

—E. S.

"This is exactly what I need, a one stop shop for everything I like and need all over the internet, sleek and organised. Such a useful app, no more sticky notes everywhere for me!"

—M. M.





KEY FEATURES

KEY FEATURES

...





Memos-Voice (App, iPhone, v2.1.1, 9 Mo, iOS 11.0, Li Zhu) passe de 7,99 € à gratuit. Memos présente un design frais et minimaliste et regorge pourtant de fonctionnalités. Appuyez sur Enregistrer et regardez la forme d'onde danser sur l'audio. Appuyez sur l'icône du drapeau pour placer un signet dans l'enregistrement, vous permettant de passer facilement à différents points plus tard.



Les enregistrements peuvent être lus à différentes vitesses, et vous pouvez répéter des sections et même régler une minuterie pour arrêter la lecture après une durée spécifiée. L'application vous permet également de partager des enregistrements ou de les enregistrer directement dans votre bibliothèque.



Les + : Pratique pour les comptes-rendus





Jeux gratuits iOS :

LOST MAZE (Jeu, Éducation / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.1, 159 Mo, iOS 12.0, LI WEN) passe de 1,99 € à gratuit. Lost Maze est un magnifique jeu de labyrinthe nouvelle génération dans lequel vous incarnez Misty qui a perdu ses souvenirs dans le plus obscur des labyrinthes !



Les + : Le plus gros point fort du jeu reste ses graphismes mais le gameplay et la bande son sont aussi très réussis !





Moonlight Express (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.2, 337 Mo, iOS 11.0, Damir Stuhec) passe de 1,99 € à gratuit. C’est la veille de Noël. Le Père Noël est en train de commencer à délivrer les cadeaux mais ses rennes refusent de voler. Il appelle un enfant appelé Palti pour son service de livraison nocturne Moonlight Express. Palti promet de faire son mieux et délivrer les cadeaux selon la demande du Père Noël.



Moonlight Express mélange les jeux d'adresse et les puzzle. Concrètement, en jouant, vous verrez des chiffres indiquant combien de cadeaux sont nécessaires pour chaque habitation. Appuyez simplement pour lancer des cadeaux vers les balcons. Les coups sur les oiseaux vous coûteront des points, et vous ne devrez pas perdre de cadeaux puisque vous avez un approvisionnement limité. Le jeu comprend également un mode sans fin, et une variété de véhicules de livraison à débloquer.



Les + : Joliment réalisé

Assez original

Les + : Joliment réalisé

Assez original

Accessible





Talking Carl (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v9.6, 66 Mo, iOS 9.0, Tayasui.com) passe de 0,99 € à gratuit. Carl est une bête qui répète tout ce que vous direz, mais avec une véritable voix hilarante.



D'autres animations sont également possibles puisque vous pourrez jouer de la musique, interagir avec lui ou encore lui envoyer de la foudre.



Les + : Un jeu bien drôle

Les + : Un jeu bien drôle

Un ami dans la poche





RAVON (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.18.0, 953 Mo, iOS 10.0, Jonathan Lam) passe de 1,99 € à gratuit. Avez-vous imaginé jouer de la musique sur votre mobile ? Avez-vous pensé à rejoindre une soirée DJ et à voyager autour de différentes étoiles ?



Rejoignez le voyage dans l'espace avec RAVON ! Une expérience rafraîchissante de jeu de rythme à travers le monde cosmique et les sons de RAVON.



VOUS êtes l'élu qui rejoindra l'équipage de RAVON.



Les + : Si vous aimez les jeux de rythme, vous allez être servi !





Peninsular War Battles (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v3.1.1, 913 Mo, iOS 12.1, HexWar Games Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Peninsular War Battles vous place au premier rang de la campagne de Napoléon pour conquérir le Portugal et l'Espagne.



Les missions sont des représentations bien documentées des principales batailles de la période avec une gamme complète d'options tactiques disponibles pour tous les commandants. Chaque unité de combat est représentée avec précision, avec les uniformes, les couleurs et les drapeaux de l'époque.



Les systèmes de jeu détaillés permettent aux unités d'infanterie de former des lignes, des colonnes ou des carrés, tandis que les unités d'infanterie légère peuvent s'affronter en ordre ouvert. La victoire dans la plupart des batailles reviendra au commandant le plus apte à utiliser au mieux les avantages des armes combinées que sont l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie.



Les + : Pas mal de contenu

Les + : Pas mal de contenu

3 modes de jeu





Promotions iOS :

Football Manager 2022 Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v13.1.1, 1,4 Go, iOS 10.0, SEGA) passe de 9,99 € à 8,99 €. Compact, mais sans compromis sur les détails, FM22 Mobile offre une dose instantanée de gestion footballistique pour les entraîneurs pressés d'atteindre les sommets.



Vous pourrez charger plus de nations lors du lancement de votre carrière et accéder à plus de joueurs de classe mondiale ou futures superstars. Qui sera le premier nom sur votre liste des transferts ?



• Plus de 60 ligues venues de 25 des plus grandes nations dans votre poche. Prenez les rênes de votre club et l'autoroute pour atteindre les plus grands sommets.

• Plus de 60 ligues venues de 25 des plus grandes nations dans votre poche. Prenez les rênes de votre club et l'autoroute pour atteindre les plus grands sommets.

• De nouveaux outils de repérage vous permettent de signer la nouvelle génération de jeunes talents et superstars mondiales, pour bâtir sans effort un effectif capable de remporter des trophées.





Reigns (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.14, 153 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 4,99 € à 0,99 €. Asseyez-vous sur votre trône de monarque médiéval bienveillant (ou malveillant) et balayez vers la gauche ou la droite de votre doigt royal pour imposer votre volonté au royaume. Survivez à la suite apparemment infinie de requêtes que vous adressent vos conseillers, les paysans, vos alliés et vos ennemis tout en maintenant l'équilibre entre les différentes factions d'influence de votre royaume. Mais attention : chacune de vos décisions risque d'entraîner des conséquences fâcheuses qui pourraient mettre en péril votre règne et votre dynastie !



Voici un drôle de jeu primé par Apple (et par iSoft) en 2016 avec un gameplay à la Tinder dans lequel il faut prendre des décisions importantes à chaque instant, à chaque évènement / demande.



Les + : Interface/graphismes réussis

Les + : Interface/graphismes réussis

Jeu très original et sympathique





Reigns: Game of Thrones (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.15, 215 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 4,99 € à 0,99 €. Reigns: Game of Thrones est l'héritier de la série multi-oscarisée Game of Thrones® de HBO® et de Reigns, le jeu culte développé par Nerial et Devolver Digital. Au travers des visions hallucinées de Mélisandre, vous pourrez vous asseoir sur le Trône de Fer sous les traits de Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen et bien d'autres.



Tous les coups sont permis pour devancer vos ennemis et obtenir le soutien précaire de vos prétendus alliés. Prenez le contrôle du fragile équilibre de Westeros pour vous maintenir au pouvoir avec la faveur du peuple pour, peut-être, réussir un jour à survivre aux horreurs de l'hiver.



Les + : Le célèbre jeu de cartes combiné à la célèbre série télévisée





Agent A (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.3.8, 617 Mo, iOS 11.0, Yak & co) passe de 7,99 € à 0,49 €. "Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A à 0,49 €





Grimvalor (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.0, 719 Mo, iOS 10.0, Direlight) passe de 6,99 € à 4,99 €. Frayez-vous un chemin à travers les hordes des ténèbres et battez les redoutables gardiens du roi Valor dans cette aventure à couper le souffle!



Voici un action-RPG dantesque qui fait des merveilles sur iPhone et iPad. Graphismes, gameplay, ambiance, tout y est. Si vous aimez les titres comme Castlevania et Devil May Cry, en voilà un parfait mix. Petit plus, le titre est compatible avec les manettes MFI.





GRIS (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5, 2,3 Go, iOS 10.0, Devolver) passe de 5,99 € à 0,99 €. Jeune fille optimiste, mais hantée par une expérience douloureuse qui a ébranlé sa vie, Gris s'est égarée dans le tréfonds d'un monde qu'elle a créé de toutes pièces. Son périple à travers les méandres du chagrin se reflète sur sa robe, vêtement éthéré lui conférant de nouvelles capacités qui l'aideront à se frayer un chemin au cœur de cette réalité estompée.



Au fil de l'histoire, Gris évolue et ressent une gamme d'émotions différentes. Elle perçoit alors son monde sous un tout autre jour et découvre ainsi des sentiers insoupçonnés que ses capacités naissantes lui permettent d'explorer.