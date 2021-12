Voici NowPlaying le nouveau concurrent de Shazam

Shazam est aujourd'hui l'application la plus populaire dès qu'il s'agit de scanner un morceau de musique pour connaître l'artiste et le titre. Cependant, d'autres alternatives existent et une nouvelle vient de sortir... Elle s'appelle NowPlaying et propose une interface exceptionnelle avec toute la performance de Shazam.

Découvrez NowPlaying

Disponible sur l'App Store en France depuis avant-hier, l'application NowPlaying est présentée comme une application concurrente de Shazam.

Le principe est le même, l'app va vous proposer de scanner un échantillon de musique en cours de lecture et le système va examiner le morceau musical puis vous communiquer le nom de l'artiste ainsi que le titre.



NowPlaying a choisi la facilité, au lieu de développer sa propre méthode de reconnaissance musicale (ce qui aurait pris plusieurs années de travail), l'application a préféré utiliser le ShazamKit, il s'agit d'un framework fourni par Apple aux développeurs souhaitant proposer une alternative à Shazam.

Résultat, un développeur motivé et plein d'ambition peut rapidement récupérer la grande base de données centrale de Shazam et l'inclure dans une app similaire qu'il aura conçue lui-même.



Du coup, vous allez nous demander, mais pourquoi choisir la copie plutôt que l'originale ?

Cette question est tout à fait légitime.

Au niveau de l'expérience, vous ne verrez aucune différence puisqu’entre Shazam et NowPlaying, ce seront les mêmes réponses et le même délai pour la conclusion.



Ce qui change réellement, c'est l'interface. NowPlaying a choisi une interface premium, les menus sont épurés, il n'y a pas d'informations dans tous les sens et aucune publicité. Les développeurs de l'application ont décidé de miser à 100% sur l'expérience utilisateur !

L'objectif principal a été de proposer un look simple et le plus propre possible, de plus l'application entre dans le détail en associant la pochette de l'album à l'interface : "En utilisant les couleurs de la pochette de l'album, nous nous assurons que l'interface correspond toujours à l'esthétique de la chanson".

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, si la pochette a un fond noir, l'application va automatiquement s'adapter pour vous proposer une interface sombre. Si l'album est plutôt plein de couleurs, vous aurez diverses couleurs en fond.

Cet attachement envers l'expérience utilisateur n'existe quasiment pas chez Shazam, la grande différence, c'est qu'Apple vise une approche "commerciale" en affichant des détails sur votre recherche et des redirections vers Apple Music.

Chez NowPlaying on cherche plutôt une approche professionnelle, haut de gamme.

Il existe quand même un lien avec Apple Music

Si vous utilisez NowPlaying, vous pourrez quand même profiter d'une redirection vers Apple Music. Même si les créateurs de l'app n'ont rien à y gagner, ils proposent tout de même un lien avec le service de streaming d'Apple. Il est possible d'ajouter un morceau analysé vers une playlist que vous avez déjà créé sur Apple Music.

Est-ce que c'était l'un des arrangements pour profiter du ShazamKit distribué gracieusement par Apple ? C'est possible. On connait l'esprit de business du géant californien... Ce ne serait pas surprenant.

Une tonne d'informations

NowPlaying vous affiche beaucoup d'informations, mais qui sont toujours utiles et pertinentes. Avec une simple recherche de musique, vous avez en plus du titre et de l'artiste :

La date de sortie

Le genre de musique

Les musiciens qui ont participé

Sur quel album est présente la musique

Le label

Ainsi que des notes spéciales

Contrairement à Shazam, NowPlaying est payant, l'application vous coûtera 1,99€, mais l'app ne vous demandera plus aucun euro après le téléchargement. Ce tarif débloque la totalité des fonctionnalités de l'application.

L'application est disponible sur iOS et iPadOS.



Télécharger NowPlaying - Music Display à 1,99 €