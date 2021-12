La Tesla Model 3 se hisse au 8e rang des voitures les plus vendues en 2021

C'est une surprise de taille, le classement des véhicules neufs vendus aux particuliers en 2021 accueille pour la première fois une Tesla, en la présence de la Model 3. La plus accessible de la gamme américaine est 8e, et même première sur le segment électrique.

Une première pour Tesla sur le marché français

Comme vous avez pu le voir dans les rues françaises, la Tesla Model 3 n'est plus aussi rare que sa grande soeur, la très chère Model S. Vendue à partir de 37 800 € bonus compris, elle attire les clients grâce à des caractéristiques encore inégalées à ce niveau de prix, à savoir une autonomie jusqu'à 600 km et des performances de premier ordre (encore plus dans sa finition Dual Motor permettant un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes).



Il n'en fallait pas plus pour que la berline californienne s'immisce dans le classement 2021 établi par C-Ways/Autoways. La Model 3 se classement au huitième rang des ventes aux particuliers cette année, avec 18 449 unités immatriculées (chiffres arrêtés au 26 décembre).



Une surprise qui permet à Tesla de se positionner juste derrière les Renault Clio et Toyota Yaris, et juste devant la Citroën C3 et la Renault Twingo.



Et quand on prend en compte les ventes professionnelles, il s'est écoulé plus de 21 000 Tesla Model 3, soit plus que les ventes cumulées de Peugeot 508 (7 900 unités), BMW Série 3 (4 500 unités) et Mercedes Classe C (3 200 unités).



Enfin, sachez que c'est la Dacia Sandero qui domine ce classement, de la tête et des épaules avec 67.568 ventes.

Voici le classement des 10 meilleures ventes selon C-Ways Autoways :

Dacia Sandero avec 67.568 exemplaires

Peugeot 208 avec 35.013 exemplaires

Peugeot 2008 avec 27.493 exemplaires

Renault Captur avec 23.795 exemplaires

Dacia Duster avec 22.032 exemplaires

Renault Clio avec 21.842 exemplaires

Toyota Yaris avec 20.242 exemplaires

Tesla Model 3 avec 18.449 exemplaires

Citroën C3 avec 17.507 exemplaires

Renault Twingo avec 15.453 exemplaires

Voilà la preuve, s'il en fallait, que Tesla peut s'installer durablement en France, ainsi qu'en Europe. Un signe également pour Apple qui travaille actuellement d'arrache-pied pour sortir son premier modèle d'ici quelques années.