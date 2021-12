Bons plans iOS : 7Days: Backer, Tally, Civil War: 1864

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment 7Days: Backer, Tally, Civil War: 1864. L'occasion d'économiser 27€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

HIIT IT (App, iPhone / iPad, v3.1.6, 2 Mo, iOS 14.0, Buster Labs LLC) passe de 0,99 € à gratuit. HIIT IT est un minuteur d'intervalles simple, puissant et personnalisable pour tous vos besoins : HIIT (high intensity interval training), tabata, course, stretching, boxe, ou tout type d'entraînement par intervalles.



Utilisez HIIT IT comme votre chronomètre à intervalles à la maison, à la salle de sport ou n'importe où à l'extérieur. Il est personnalisable pour s'adapter à vos besoins d'entraînement grâce à ses caractéristiques :



Les + : Un design simple pour ajuster facilement vos intervalles d'exercice et de repos ou le nombre de séries dans votre séance d'entraînement

Repères audio et mode arrière-plan pour ne pas avoir à regarder le chronomètre

Compatible avec l'Apple Watch Télécharger l'app gratuite HIIT IT





Tally (App, iPhone / iPad, v2.1, 24 Mo, iOS 11.0, Isaiah Suarez) passe de 0,99 € à gratuit. Tally vous permet de concevoir des sondages rapides en toute simplicité sur iMessage. Générez le sondage directement depuis une conversation. Vous pouvez ajouter une photo et jusqu'à quatre options.



Le comptage en direct vous permet de voir les votes entrer sans avoir à quitter et rouvrir le message.



Les + : Si vous n'arrivez pas à prendre de décision, voilà une belle aide Télécharger l'app gratuite Tally





Power Exif (App, iPhone / iPad, v2.1, 11 Mo, iOS 11.0, 7color) passe de 2,99 € à gratuit. Power Exif est un outil puissant de metadata pour vos photos. Vous pouvez facilement afficher, éditer et supprimer des métadonnées, y compris la localisation GPS.



Très utile pour les photographes professionnels pour gérer les données Exif de leurs photos.



Les + : Facile d'utilisation

L'édition et la suppression des données GPS Télécharger l'app gratuite Power Exif





Match Colours (App, iPhone / iPad, v2.23, 143 Mo, iOS 13.2, Enrique Garcia) passe de 2,99 € à gratuit. Match Colors est le rêve d’un coloriste devenu réalité. Il vous permet de transférer rapidement et facilement la couleur d'une photo ou d'une vidéo à une autre à l'aide d'un puissant algorithme d'IA.



Vous pouvez choisir parmi deux méthodes de couleur différentes et apporter des ajustements supplémentaires à l’intensité, la teinte, le contraste, etc. à l’aide de curseurs.



Les + : Les résultats sont bons Télécharger l'app gratuite Match Colours





Jeux gratuits iOS :

neoDefense (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.0.15, 149 Mo, iOS 9.0, SON GIL) passe de 0,99 € à gratuit. neoDefense est un jeu de défense qui se déroule dans un noyau de nouvelle vie envahi par d'innombrables rampants. Un jeu qui est une nouvelle tournure des jeux de défense de tour, quelque chose qui vous gardera accroché et intriguera !



Construisez votre forteresse comme vous le souhaitez, améliorez vos armes et que les invasions commencent ! Et balayez-les ! Ne vous surestimez pas et ne pensez pas que vous pouvez toujours gagner - faites preuve de stratégie !



Ce jeu a besoin de votre idée brillante pour vaincre l'attaque des ennemis ! Chaque mission a sa propre dureté de défi d'esprit, montrer que vos ennemis ne peuvent jamais outsmart vous. Utilisez des armes, planifiez et détruisez les envahisseurs.



Les + : La durée de vie Télécharger le jeu gratuit neoDefense





Tank Battle: Normandy (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v3.0.3, 334 Mo, iOS 12.1, HexWar Games Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Faites débarquer vos troupes sur les plages du nord de la France, posez des ponts pour traverser les défenses ennemies inondées, évitez les pièges à chars, débarrassez la zone des dangereux champs de mines, vainquez l'ennemi et revendiquez la tête de pont pour les Alliés ! Tank Battle : Normandy est un wargame historique sur le thème de l'invasion par les Alliés des positions de l'Axe en Europe le 6 juin 1944.



Incarnez les Alliés, les Britanniques ou les Américains alors que de nombreuses nouvelles unités entrent sur le théâtre des opérations pour la première fois. Ou bien, incarnez les Allemands qui utilisent leurs impressionnants chars lourds, leurs bunkers et leur artillerie pour repousser les forces d'invasion.



Les + : Un excellent jeu de stratégie signé HexWar Télécharger le jeu gratuit Tank Battle: Normandy





Civil War: 1864 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v4.1.2, 301 Mo, iOS 12.1, HexWar Games Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Civil War : 1864 est le dernier né de notre série de jeux de stratégie sur la guerre de Sécession, qui vous fait revivre les batailles féroces de 1864. Vivez la guerre civile américaine comme jamais auparavant avec plus de 40 missions, dont 20 batailles historiques détaillées. Un contenu riche Télécharger le jeu gratuit Civil War: 1864





Promotions iOS :

reky (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 401 Mo, iOS 10.0, Andreas Diktyopoulos) passe de 4,99 € à 1,99 €. Dessins techniques originaux et casse-têtes esthétiques se rencontrent dans ce jeu de puzzles minimalistes agrémentés d'une petite touche de couleur.



Reky est un jeu de casse-têtes alliant élégance des dessins et style inspiré par l'architecture minimaliste pour créer une expérience élégante et originale qui satisfera les amateurs de casse-têtes. À l'aide des contrôles à un seul doigt, le joueur interagit avec les différents éléments des puzzles de chaque niveau en les faisant glisser et en les déplaçant afin de se frayer un chemin jusqu'à l'objectif. L'ensemble du jeu est simple, fonctionnel et ne comporte que des cubes, des lignes, des sorties, des portails et quelques touches de couleur qui se combinent pour créer une grande variété de défis complexes.



Les + : La durée de vie Télécharger reky à 1,99 €





Mirages dhiver (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 773 Mo, iOS 9.0, Mirari Games) passe de 4,99 € à 1,99 €. Mirages of Winter est un jeu d’aventure sur le passage de l’hiver au printemps et sur la relation harmonieuse entre l’homme et la nature.



Embarquez dans un voyage poétique au coeur de l’île de l’hiver. Explorez les magnifiques paysages peints à l’encre et découvrez leurs énigmes apaisantes. Trouvez les cinq essences élémentaires dans le monde et utilisez-les pour ouvrir de nouveaux chemins vers le printemps. Télécharger Mirages dhiver à 1,99 €





7Days: Backer (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v2.5.2, 216 Mo, iOS 9.0, Buff Studio Co.Ltd.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Seven Days est une fiction interactive pour tout public. Doté d'illustrations au style unique, le jeu consiste en une série de discussions. Les joueurs devront lire l'histoire et prendre d'importantes décisions. Leurs choix détermineront le déroulement de l'histoire.



Transformez vos relations avec vos camarades en faisant des choix moins importants, et déterminez votre destin ainsi que celui de vos camarades lors des moments critiques.



Les + : Le scénario

Le style graphique Télécharger 7Days: Backer à 1,99 €