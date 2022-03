Bons plans iOS : 7Days: Backer, Scalak, Carbon

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment 7Days: Backer, Scalak, Carbon. L'occasion d'économiser 40€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

OXXO (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 163 Mo, iOS 8.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Dans OXXO, l'objectif est simple : regrouper les blocs similaires. Vous ne pouvez pas perdre, mais vous pouvez perdre la tête... Que dire de plus ?



Détendez-vous, profitez des énigmes, soyez fier/fière de vous-même !



Les + : Très prenant Télécharger le jeu gratuit OXXO





HOOK (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.05, 80 Mo, iOS 8.0, Maciej Targoni) passe de 0,99 € à gratuit. Un petit jeu de réflexion connu sur le net dont le principe est d'éliminer des lignes composés de plusieurs crochets ou autres interrupteur mais de le faire dans le bon ordre, sans gêner d'autres éléments.



Hook est exempt de menus, de didacticiels, de temps et autres fioritures. Il suffit de lancer le jeu et de profiter de l'expérience apaisante. L'idée de base est de taper sur les cercles pour bobiner dans leurs lignes et de créer de nouveaux chemins pour les autres lignes à aller. Si une ligne est accrochée à une autre, vous devrez commencer le niveau.







Les + : Simple et original

On en redemande Télécharger le jeu gratuit HOOK





Scalak (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 442 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Votre but ? Remplir les figures. Se détendre. S'amuser.



Scalak contient 90 niveaux et est rempli d'un flux de jeux en constante évolution, vous permettant d'être assez content de vous-même.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête... Télécharger le jeu gratuit Scalak





Applications gratuites iOS :

Breathing Zone (App, iPhone / iPad, v5.5, 33 Mo, iOS 13.0) passe de 2,99 € à gratuit. Détendez-vous avec différents exercices respiratoires grâce à cette application de bien-être appelée Breathing Zone. Définissez votre taux de respiration cible et laissez-vous guider par le processus.

Avant que vous le sachiez, vous serez dans un état parfaitement de zenitude totale ! L'application comprend un support de paysage, un analyseur d'haleine qui utilise votre microphone, des sessions chronométrées de 5 à 60 minutes et des objectifs hebdomadaires à atteindre.



Les + : 5 minutes top chrono

Bon pour la santé Télécharger l'app gratuite Breathing Zone





MovieSpirit (App, iPhone / iPad, v9.39, 202 Mo, iOS 11.0, Jacky Wu) passe de 9,99 € à gratuit. Une appli de montage vidéo accessible avec de nombreux effets, transitions, sources utilisables. Après avoir compris l'interface et les réglages, vous ferez de très bon montages, bien plus poussés qu'avec iMovie par exemple.



On regrette son interface un peu désuète mais l'essentiel est ailleurs.



Les + : Import de gif, photo, vidéo, voix, etc

Gestion du multi-couche vidéos (on peut superposer)

Slow et fast motion

Effets nombreux Télécharger l'app gratuite MovieSpirit





Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





Carbon (App, iPhone, v1.52, 69 Mo, iOS 13.6, Enrique Garcia) passe de 1,99 € à gratuit. Convertissez vos images en Noir et Blanc, Duotones et Vintages en utilisant plus de 300+ filtres. Retrouvez des curseurs HSL, conversion N&B et calculs Photoshop.



Ajoutez du grain de film à vos images et vidéos.



Les + : Les résultats sont sublimes Télécharger l'app gratuite Carbon





Sibelius KeyPad for Mac (App, iPhone / iPad, v2022.1, 15 Mo, iOS 14.0, Evgeny Cherpak) passe de 4,99 € à gratuit. Utilisez votre iPhone ou iPad pour composer de la musique dans Sibelius sur Mac. Ajoutez des pads dédiés pour Sibelius. Pourquoi acheter du matériel supplémentaire que vous devez transporter alors que vous pouvez utiliser cette application à la place ?



Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l'application Mac Helper et de connecter votre appareil Mac et iOS au même réseau WiFi. Music Pad vous guidera à travers le processus d'installation simple.



Les + : Un pad dans votre poche ! Télécharger l'app gratuite Sibelius KeyPad for Mac





Promotions iOS :

7Days: Backer (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v2.5.2, 216 Mo, iOS 9.0, Buff Studio Co.Ltd.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Seven Days est une fiction interactive pour tout public. Doté d'illustrations au style unique, le jeu consiste en une série de discussions. Les joueurs devront lire l'histoire et prendre d'importantes décisions. Leurs choix détermineront le déroulement de l'histoire.



Transformez vos relations avec vos camarades en faisant des choix moins importants, et déterminez votre destin ainsi que celui de vos camarades lors des moments critiques.



Les + : Le scénario

Le style graphique Télécharger 7Days: Backer à 1,99 €





Pocket Academy (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.19, 249 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 1,99 €. Pocket Academy propose un jeu de gestion d'université où il faudra gérer de jeunes étudiants ambitieux, parfois amoureux avec leurs besoins et leurs humeurs.



Comme souvent avec ce studio, le gameplay est très efficace et la durée de vie énorme. Il faudra par contre parler un minimum anglais.



Les + : Gameplay simple et efficace

Addictif Télécharger Pocket Academy à 1,99 €





Baba Is You (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.02, 136 Mo, iOS 9.0, Hempuli) passe de 7,99 € à 4,99 €. Baba Is You est un jeu de puzzle où vous pouvez changer les règles. À chaque niveau, les règles sont présentes sous forme de blocs avec lesquels vous pouvez interagir; en les manipulant, vous pouvez changer le fonctionnement du niveau et provoquer des interactions surprenantes et inattendues ! Avec une simple poussée de bloc, vous pouvez vous transformer en rocher, transformer des plaques d'herbe en obstacles brûlants et même changer l'objectif que vous devez atteindre pour quelque chose de complètement différent.



C'est un merveilleux moyen de faire travailler sa cervelle à travers les 200 niveaux tous plus corsés les uns que les autres. En effet, il arrive très souvent que celui qui s'est taillé une belle réputation sur Steam, vous fasse rebrousser chemin. Vous croyez que vous arrivez à la fin du niveau pour capturer le drapeau ? Pas si sûr... Mieux vaut garder le suspense pour vos premières parties.

Télécharger Baba Is You à 4,99 €