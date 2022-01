Bons plans iOS : Teslagrad, Fill me up, Carbon

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Teslagrad, Fill me up, Carbon. L'occasion d'économiser 21€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Pancak3r (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.5, 70 Mo, iOS 11.0, Hugh Trotter) passe de 1,99 € à gratuit. Empilez les crêpes aussi haut que possible dans Pancak3r en faisant glisser l'assiette d'avant en arrière pour les attraper au fur et à mesure qu'elles tombent. Choisissez parmi plus de dix skins différents.



Voyez comment votre meilleur score se cumule avec vos amis sur Game Center. Pancak3r est facile à apprendre mais difficile à maîtriser.



Les + : Un bon jeu d'arcade pour challenger vos amis Télécharger le jeu gratuit Pancak3r





Block vs Block II (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v9.00, 71 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 4,99 € à gratuit. Block vs Block II est un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique grâce au WiFi).



Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger le jeu gratuit Block vs Block II





Fill me up (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v3.3.0, 28 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle pour les amateurs de puzzle. Remplissez la grille avec des pièces de puzzle de forme étrange.



Un concept basique, mais toujours aussi prenant !



Les + : Une centaine de niveaux Télécharger le jeu gratuit Fill me up





Modern Magic 8 Ball (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v6.1.1, 90 Mo, iOS 10.3, Hayden Watson) passe de 0,99 € à gratuit. Modern Magic 8 Ball est une version moderne de l'original Magic 8 Ball. Elle a été conçue pour fonctionner rapidement, être amusante, rassembler les gens et être facile à utiliser.



Secouez votre téléphone, et regarder la réponse à votre question s'afficher...



Les + : Un jouet classique Télécharger le jeu gratuit Modern Magic 8 Ball





Applications gratuites iOS :

Reefminder Fish Log (App, iPhone / iPad, v4.11.10, 111 Mo, iOS 13.0, Alexander Fanaian) passe de 0,99 € à gratuit. Reefminder est l'application ultime et facile à utiliser pour la gestion du journal et de l'inventaire de votre aquarium d'eau salée. Elle fournit également des outils spécifiques à l'entretien des récifs et est idéale pour vous rappeler de vérifier votre aquarium. Vous comprenez ? Reefminder ?



Les amateurs de poissons d'eau salée et de récifs investissent beaucoup de temps et d'efforts dans l'entretien de leurs aquariums. Nous savons tous qu'il faut garder un œil sur des choses comme la qualité de l'eau, la chimie, le comportement des animaux, les performances des équipements, etc. Cependant, nous avons tendance à n'enregistrer ces chiffres que lorsque les choses vont mal. C'est pourquoi les experts du hobby non seulement surveillent leurs aquariums, mais ils enregistrent et documentent leurs résultats.



C'est ce que les professionnels appellent un journal d'aquarium.



Les + : Pratique pour les possesseurs d'aquarium Télécharger l'app gratuite Reefminder Fish Log





Carbon (App, iPhone, v1.52, 69 Mo, iOS 13.6, Enrique Garcia) passe de 1,99 € à gratuit. Convertissez vos images en Noir et Blanc, Duotones et Vintages en utilisant plus de 300+ filtres. Retrouvez des curseurs HSL, conversion N&B et calculs Photoshop.



Ajoutez du grain de film à vos images et vidéos.



Les + : Les résultats sont sublimes Télécharger l'app gratuite Carbon





Promotions iOS :

Tiny Calendar Pro (App, iPhone / iPad, v7.5, 69 Mo, iOS 10.0, Shanghai Fengge Information Te...) passe de 6,99 € à 4,99 €. Tiny Calendar est une application native pour le Google Calendar au design intuitif. Elle possède le look simple et épuré du calendrier web Google et le rend ainsi plus accessible, réactif et fiable sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Elle peut également être utilisée en l'absence de connexion internet. Toutes les modifications seront synchronisées avec votre compte Google la prochaine fois que vous vous connecterez.



Tiny Calendar prend en charge 8 modes d'affichage standards - jour, semaine, mois, 4 jours, année, mini-mois(iPhone), agenda de la semaine(iPhone) et agenda. Vous pouvez passer d'un affichage à l'autre instantanément pour découvrir les événements ou retrouver la plage horaire que vous recherchez.



Les + : L'un des meilleurs dans sa matière Télécharger Tiny Calendar Pro à 4,99 €





Blackthorn Castle (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 133 Mo, iOS 8.0, Syntaxity Inc.) passe de 3,99 € à 2,99 €. Blackthorn Castle est un jeu d'aventure et de réflexion de style click and point dans lequel vous devrez aider votre oncle à rechercher un mystérieux objet perdu. Explorez le château, affrontez les énigmes et venez à bout de cette belle histoire.



Les + : Jeu traduit en français

Le scénario Télécharger Blackthorn Castle à 2,99 €