Bons plans iOS : Youtubers Life: Gaming Channel, Scalak, FoodWise

Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





DayCost Pro (App, iPhone / iPad, v7.0, 47 Mo, iOS 9.3, 良峰 侯) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne application pour faire ses comptes et gérer ses dépenses au quotidien. Le développeur annonce une saisie des montants en 3 secondes grâce à une interface épurée et notamment au widget.



L'application est compatible Apple Watch et permet aussi d'attacher une pièce jointe (photo, texte) et de se créer des budgets. Pratique pour ne pas dépasser.



Les + : Un widget intégré

Des graphiques pour voir la tendance Télécharger l'app gratuite DayCost Pro





FoodWise (App, iPhone, v1.3, 19 Mo, iOS 12.0, Michael Kariv) passe de 1,99 € à gratuit. Consigner ses aliments est la méthode la plus efficace pour perdre du poids et acquérir des habitudes alimentaires saines. L'application FoodWise veut rendre cette méthode aussi simple et accessible que possible, afin que vous puissiez conserver cette habitude qui changera votre vie au lieu d'abandonner une fois de plus après quelques jours.



Soyez en bonne santé et maîtrisez votre alimentation ! Rejoignez FoodWise dans votre voyage vers une meilleure santé et découvrez comment le suivi de petites habitudes peut faire une grande différence pour devenir plus heureux et en meilleure santé.



Les + : Commencez l'année 2022 avec de bonnes habitudes Télécharger l'app gratuite FoodWise





Jeux gratuits iOS :

Cosmic Frontline AR (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.71, 211 Mo, iOS 11.0, Hofli Limited) passe de 2,99 € à gratuit. La guerre cosmique fait rage ! Préparez-vous à de superbes graphismes en 3D et à des combats spatiaux spectaculaires. Développé exclusivement pour iPhone et iPad, Cosmic Frontline est le jeu de stratégie de RA le plus spectaculaire à ce jour.



Naviguez entre les étoiles, colonisez de nouveaux mondes et partez à la conquête des planètes ennemies. Construisez votre vaste flotte de vaisseaux spatiaux et préparez-vous pour la plus grande bataille que la galaxie ait jamais vue. Apprenez les meilleures tactiques, et avec la bonne stratégie inversez le cours de la guerre. Savoir quand défendre et quand attaquer peut faire toute la différence entre la victoire et défaite. Planifiez vos coups avec précaution, on ne sait jamais combien il y en aura.



Les + : L'AR qui apporte une nouvelle dimension Télécharger le jeu gratuit Cosmic Frontline AR





Invaders mini (Jeu, Action, iPhone, v5.9, 33 Mo, iOS 12.0, Virtual GS) passe de 0,99 € à gratuit. Invaders mini est un jeu d'arcade rétro auquel vous pouvez jouer sur votre Apple Watch ou votre iPhone. Si vous jouez avec votre montre, vous utiliserez la couronne de la montre pour contrôler le mouvement et toucherez l'écran pour tirer.



Sur l'iPhone, vous toucherez le centre de l'écran pour tirer et toucherez les côtés de l'écran pour déplacer votre canon. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les aliens deviennent plus rapides et plus mortels.



Les + : Parfait pour s'occuper dans les transports... ou au petit coin ! Télécharger le jeu gratuit Invaders mini





Scalak (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 442 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Votre but ? Remplir les figures. Se détendre. S'amuser.



Scalak contient 90 niveaux et est rempli d'un flux de jeux en constante évolution, vous permettant d'être assez content de vous-même.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête... Télécharger le jeu gratuit Scalak





Promotions iOS :

Cubasis 3 (App, iPhone / iPad, v3.3.3, 1,2 Go, iOS 13.0, Steinberg Media Technologies G...) passe de 49,99 € à 29,99 €. Capturez rapidement et facilement vos idées musicales et transformez-les en chansons à consonance professionnelle avec Cubasis 3 plusieurs fois primé. Profitez de la performance, de l'enregistrement, du mixage et du partage de votre musique en un rien de temps, où que vous soyez, juste là votre iPhone et iPad. Découvrez l'un des DAW audio et MIDI les plus rapides, intuitifs et complets disponibles sur iOS aujourd'hui. Télécharger Cubasis 3 à 29,99 €





Esports Life Tycoon (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v3.4.2, 332 Mo, iOS 9.0, U-Play Online) passe de 8,99 € à 1,99 €. Gérez votre propre équipe de sports électroniques. Recrutez les meilleurs joueurs. Entraînez vos grandes vedettes. Gérez les distractions et les événements critiques avant chaque match. Développez votre équipe et votre maison de jeu pour gagner de grands tournois dans le monde entier et devenir la plus grande équipe championne de sports électroniques !



Personnalisez tous les aspects de votre équipe professionnelle : fabriquez votre blason, concevez vos équipements de sport électronique, créez votre avatar et vos joueurs en partant de zéro… Composez l'équipe de sport électronique de votre rêve et devenez la meilleure équipe du championnat !

Télécharger Esports Life Tycoon à 1,99 €